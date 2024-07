Cine Theatro Carlos Gomes recebe espetáculo “Isso é arte de museu?” nesta sexta-feira

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta sexta-feira (19), às 20h30, o espetáculo “Isso é arte de museu?”. Para conferir a apresentação, o público pode adquirir os ingressos antecipadamente via Sympla ou presencialmente no dia do evento – a entrada sai por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Realizado pela companhia de dança M’boé, a peça reúne multilinguagens artísticas, tendo como base principal a técnica de dança e referências trazidas das artes visuais.

A partir das narrativas baseadas em obras de arte que estão em diversos museus pelo mundo, os intérpretes incorporam esculturas do renascimento, imagens de um beijo e as silhuetas de Mandieta. Trazem ainda o movimento das noites barulhentas de Van Gogh, a repetição dos operários e, por fim, dão vida aos Parangolés.

O público é convidado a entrar pela primeira vez nesse museu dançado e testemunhar ao vivo a transformação de linguagens, a partir de um palco que se molda durante as cenas.

Serviço

Espetáculo “Isso é arte de museu?”

Data: 19/7/24 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), via Sympla ou presencialmente no dia do evento