Cine Theatro Carlos Gomes recebe espetáculo Ireti no sábado

Neste sábado (15), o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André, recebe “Ireti”, espetáculo da Cia. do Despejo, grupo de teatro gestual integrado majoritariamente por mulheres pretas. Inspirado na mitologia Iorubá, a peça é uma celebração da cultura afrodiaspórica (que se expandiu no mundo por meio da diáspora, ou seja, através da migração forçada dos povos africanos) e uma denúncia das atrocidades cometidas contra a população negra desde a colonização. A apresentação, gratuita, acontece às 19h30.

A mitologia Iorubá é composta por mais de 400 orixás e forma um conjunto de crenças que inspirou religiões de origem africana, como o candomblé. A figura de Nanã Buruku, orixá que cedeu a lama do seu domínio para a criação dos corpos humanos, é representada por uma mãe preta e pobre que simbolicamente pariu o Brasil e, depois de preterida pela nação, reivindica seus direitos de criação.

A peça que valoriza saberes ancestrais e os ritos de cura presentes na mitologia Iorubá, tem dramaturgia de Ingrid Alecrim, direção de cena de Carmem Soares, direção de movimento de Carol Ewaci e direção musical de Helena Menezes. O figurino foi criado por Duda Viana e as máscaras foram feitas por Cleydson Catarina.

Ireti estreou em maio e já passou por Mauá e São Bernardo, chegando agora a Santo André. O texto da peça ficou em 4º lugar no edital de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, realizado pelo CCSP (Centro Cultural São Paulo) em 2019 e, em 2021, foi exibida uma versão no formado de videoarte online pelo canal da Cia. Mungunzá de Teatro no YouTube. Com essa circulação, o espetáculo finalmente chega aos palcos no formato idealizado pela companhia desde o começo das pesquisas.

Serviço

Espetáculo Ireti – Cia. do Despejo

Data: 15/6/24 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Indicação: 16 anos