Cine Theatro Carlos Gomes recebe espetáculo infantil gratuito no Dia das Crianças

Neste sábado (12), Dia das Crianças, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe os dois palhaços do espetáculo “Encontro”, da Cia LaClass Excêntricos. A apresentação, que será realizada às 16h, é gratuita. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro.

Com o estilo inspirado no ator e comediante britânico Charles Chaplin, os palhaços Dani Rock-Rose, interpretada por Dani Rocha Rosa, e Marcelino, interpretado por Marcelo Lujan, passeiam com muita elegância cômica com um antigo carrinho de bebê de onde saem as mágicas e as ideias de brincadeiras.

A dupla atua com um tipo de humor irreverente, que respeita todas as pessoas, valorizando as relações humanas e o brincar, o que resulta em um espetáculo repleto de encantamento e emoção, além de muitas surpresas.

Cia LaClass – É uma companhia de pesquisa artística que tem como foco a criação de cenas para o desenvolvimento humano. Através da criação delicada de novas dramaturgias cômicas, os criadores orientam seus trabalhos rumo ao humor afetivo, poético e diverso e, acima de tudo, pautam essas experiências artísticas pensando uma comunicação que respeite e valorize as relações humanas a partir do brincar.

Há 12 anos em processo ativo, a Cia LaClass já desenvolveu dez espetáculos em seu repertório. O grupo utiliza técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica, manipulação de objetos, mágica, equilíbrio e música para criarem suas composições.

Serviço

Espetáculo teatral “Encontro”, com a Cia LaClass Excêntricos

Data: 12/10 (sábado), às 16h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito