Cine Theatro Carlos Gomes apresenta peça de teatro ‘Jacinta’

O espetáculo ‘Jacinta – Você só morre quando dizer seu nome pela última vez’ será a atração do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, nesta quinta-feira (14), a partir das 19h. A apresentação, a cargo da Cia. do Pássaro – Voo e Teatro, tem 90 minutos de duração. Indicação: 16 anos. Grátis.

A peça é baseada no caso real de Jacinta Maria de Santana, mulher negra brasileira, que após sua morte teve seu corpo embalsamado e exposto como curiosidade científica, sendo usado em trotes estudantis por quase 30 anos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo.

O espetáculo ‘Jacinta’ integra o projeto “Trilogia do Resgate”, da Companhia do Pássaro, que pretende resgatar do apagamento personalidades históricas com trajetórias emblemáticas no Brasil.

Companhia – A Companhia do Pássaro Voo e Teatro foi fundada pelos artistas Alessandro Marba e Dawton Abranches na cidade de São Paulo em 2011. No ano seguinte foi inaugurada a sua sede, o Espaço Cia. do Pássaro, na região central da cidade.

Desde então a companhia se mantém de forma independente e através de parcerias com diversos artistas e outros grupos artísticos. Entre as produções já realizadas estão ‘Anjo Caído’ (2012), ‘Inspirações para Voar’ (2013), Baquaqua – Documento Dramático Extraordinário (2016-2022) e ‘Histórias de Amor – Últimos Capítulos’ (2021-2022).

Serviço

Espetáculo ‘Jacinta – Você só morre quando dizer seu nome pela última vez’, com a Cia. do Pássaro – Voo e Teatro

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Data: 14/12/23 (quinta-feira)

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Indicação: 16 anos

Grátis