Cine Represa exibe filmes e realiza debates

Nessa semana em que comemora o dia do Meio Ambiente – o Cine Represa na Região do Grande ABC, é o único festival de cinema ambiental, que dialoga diretamente com as questões ambientais – vem fortalecer essas as ações durante as exibições e os debates nos dias 07 e 08 de junho, no Teatro Elis Regina em São Bernardo do Campo.

O Cine Represa é um projeto audiovisual-artístico com enfoque na educação ambiental, mais especificamente na Represa Billings e foi Idealizado por Diaulas Ullysses (cineasta, pesquisador e cineclubista) e Denílson de Jesus Silva (cineasta, pedagogo e gestor de iniciativas socioculturais); e conta com apoio do projeto Sensorial, ADC Cópias, Portal Grande ABC Cultural, Prefeitura de São Bernardo do Campo e a produtora Perola da Serra.

1º FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL DO GRANDE ABC: CINE REPRESA

A primeira edição do “Cine Represa – 1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC” – com tema ÁGUA – RUMO AOS 100 ANOS DA REPRESA BILLINGS; vem trazer os dias e horarios de exibição da seguinte forma:

Programação do dia 07 de junho

18h – Abertura do Evento

Apresentação do Projeto Festival CINE REPRESA. Desde sua abertura em março, construção de edital, processo de divulgação, recebimento de filmes, seleção e exibição em 07 e 08 de junho.

19h – Bate papo com ambientalistas e agentes de meio ambiente.

Tema: A Represa Billings rumo aos 100 anos

Convidados:

VIRGÍLIO ALCIDES DE FARIAS – Diadema

Fundador do MDV – Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC (entidade ambientalista criada em 1984 com o objetivo de defesa da Billings); Advogado especialista em Direito Ambiental; Assessor jurídico do MDV – Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC; Membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; Coordenador do Subcomitê Billings -Tamanduateí; Membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Diadema.

MARINA GONZALBO CORNIERI – São Bernardo do Campo

Bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo (EACH-USP); Mestre em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo (PROCAM-USP); Tem formação em Vivências com a Natureza e em Pedagogia Profunda; Desde 2011, é Técnica em Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo, onde tem se dedicado a atividades de educação ambiental, principalmente aquelas relacionadas aos temas de lixo e consumo.

ELAINE CRISTINA DA SILVA COLIN – Santo André

Bióloga com especialização em Educação Ambiental. Mestre e Doutora em Ciências (área de Serviços de Saúde Pública) pela Faculdade de Saúde Pública – USP. Atualmente é Editora Associada da Revista Ambiente e Sociedade e membro do Comitê Científico da Revista Ambiente, Comportamiento y Sociedad. Atua como Gerente de Educação e Mobilização Ambiental no Departamento de Gestão Ambiental do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André.

20h – Primeiro dia de exibição dos filmes escolhidos pela curadoria

21h30 – Finalização do primeiro dia do Festival – agradecimentos e convite para o segundo dia de festival

Programa do dia 08 de junho

18h – Abertura do Evento

19h – Bate papo com cineastas e as escolas de cinema do ABC paulista.

Tema: Como as escolas, universidades, cineclubes e outros espaços de formação que atuam com cinema – fazem difusão das obras audiovisuais?

Convidados:

CAMILA CABELLO – DA USCS – SÃO CAETANO DO SUL

Professora, pesquisadora, extensionista, artista e realizadora cultural multilinguagens. Doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestra em Educação e Bacharel em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Professora na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), onde leciona nos cursos de Comunicação. Pesquisadora CNPq e Coordenadora Adjunta do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS.

ANDRÉ OKUMA – COORDENADOR DA ELCV – SANTO ANDRÉ

É cineasta, arte-educador e agente cultural. Formado em História da Arte e Pedagogia atualmente é doutorando em História da Arte pela UNIFESP. Trabalha como coordenador pedagógico da Escola Livre de Cinema de Santo André e professor de direção no Curso de Cinema Kinoférico na periferia de Guarulhos. Em audiovisual trabalhou em diversos projetos ao longo de 20 anos de carreira, tendo ganhado alguns prêmios. Okuma atuou também como júri técnico da Mostra Internacional de Cinema de Suzano (2019, 2020 e 2023) e escreveu críticas de cinema no site dos Jornalistas Livres em 2021.

JOÃO MIGUEL VALENCISE – COORDENADOR DO CAV – SÃO BERNARDO DO CAMPO

Cineasta e arte-educador. Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bernardo do Campo (1991) e mestrado em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos (2012). Atualmente é coordenador e arte educador do Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. Atua principalmente nas seguintes áreas: música, teatro, comunicação, cinema e literatura.

20h – Segundo dia de exibição dos filmes escolhidos pela curadoria

21h30 – Anuncio dos premiados. Finalização do segundo dia do Festival e agradecimentos .

Serviço:

Festival Cine Represa – no Teatro Elis Regina – dias 07 e 08/06 – das 18h as 22h – Teatro Elis Regina – Av. João Firmino, 900 – Bairro Assunção, São Bernardo do Campo – SP.

https://www.instagram.com/cinerepresa/ nas redes sociais.