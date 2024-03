‘Cine Represa’ abre as comemorações pelo centenário da Billings

Está em andamento a contagem regressiva para celebrar o centenário da Represa Billings (em de março de 2025), no Grande ABC Paulista. Como um evento dessa grandeza merece, pelo menos, um ano inteiro de ações comemorativas, o “Cine Represa” contempla uma extensa programação que começará com o lançamento do “1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC”.

Idealizado pelos cineastas Diaulas Ullysses e Denílson de Jesus Silva, o festival terá exibição de produções cinematográficas atuais e outras históricas. O edital de chamamento para as inscrições será lançado em 27 de março de 2024 e, neste ano, a mostra não terá caráter competitivo. Além dos filmes inscritos, os curadores selecionarão obras de cineastas convidados.

“O processo de se fazer cinema retratando uma localidade tão relevante e simbólica permite, literalmente, mergulhar em águas profundas de conhecimento e comportamentos para (re)pensar o presente e nortear o futuro. Os filmes em diversos formatos dialogam com os mais variados públicos e fazem com que cada um, à sua maneira, se torne protagonista como agente transformador do cenário no entorno da represa”, avalia Diaulas Ullysses.

“A ideia é enfatizar o capital criativo no audiovisual e convidar novos olhares, novas narrativas, além de explorar outros pontos de vista na questão ambiental sob a ótica cinematográfica”, destaca Denílson de Jesus Silva.

O “1.º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC” é produzido pela Difilme Digital e pela Sonhos Audiovisual e conta com apoio do Portal Grande ABC Cultural, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, da Associação Projeto Sensorial, da Produtora Pérola da Serra, da Alcilene Evangelista e da Meire Farias.

Mais ações comemorativas: Billings 100 anos

Além da realização do festival, ao longo dos próximos meses, o “Cine Represa” promoverá uma série de atividades educativas socioambientais, oficinas, debates, lives, lançamentos literários, entre outras.

Conteúdos multidisciplinares serão publicados nas plataformas digitais do Cine Represa (Instagram www.instagram.com/cinerepresa e Youtube www.youtube.com/@cinerepresa)

Mais sobre o Cine Represa

O “Cine Represa” é um projeto audiovisual-artístico com enfoque na educação ambiental, mais especificamente na Represa Billings, que é margeada pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo.

Idealizado por Diaulas Ullysses (cineasta, pesquisador e cineclubista) e Denílson de Jesus Silva (cineasta, pedagogo e gestor de iniciativas socioculturais) o “Cine Represa” atua com múltiplas possibilidades de interações e intervenções sociais. Oferece um abrangente leque para estimular reflexões em diversas esferas: cultural, ambiental, educacional, artística, política, entre outras.

Serviço

Cine Represa “1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC”

27 de março de 2024 – 14h às 16h

Lançamento do edital para inscrições

Na data também haverá a exibição do minidocumentário “Os Porquês da Carol” (direção: Denílson de Jesus Silva) e uma oficina de pintura para crianças, com Daniele Stephano

Local: Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis (Av. Araguaia, 284 – Riacho Grande – São Bernardo do Campo – SP)

Ingresso: Gratuito

Informações: cinerepresa@gmail.com

Cine Represa “1º Festival de Cinema Ambiental do Grande ABC”

7 e 8 de junho de 2024 – a partir das 19h

Exibição dos filmes convidados e selecionados

Local: Teatro Elis Regina (Av. João Firmino, 900 – Assunção – São Bernardo do Campo – SP)

Ingresso: Gratuito