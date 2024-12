Cine Lyra recebe lançamento do documentário “As nascentes de Paranapiacaba e os ingleses”

O Cine Lyra, centenário cinema de Paranapiacaba, recebe neste sábado (7), às 14h, lançamento do documentário “As nascentes de Paranapiacaba e os ingleses”. A produção foca em preservar a história, valorizando um aspecto pouco explorado da instalação da comunidade e da ferrovia naquele local: a implantação do sistema de abastecimento de água na Vila, considerado revolucionário para a época e modelo para implantação no país todo. A exibição é gratuita.

“A função do roteiro é identificar os tanques ou caixas de água que levaram à criação do sistema de abastecimento, registrar em imagens a história e mostrar a sua importância para a criação do sistema nacional de abastecimento. O sistema, visto como um todo, é uma genialidade da engenharia e da natureza”, explica Ivan Augusto, que assina roteiro e direção. As imagens foram captadas por ele e pelo fotógrafo Beto Garavello, ambos funcionários do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa na época, e editadas na produtora Estratégia Filmes.

A abundância de água, vital para a refrigeração e movimentação das máquinas a vapor, foi um dos fatores que levou a implantação da ferrovia naquela região, o que dá a largada para toda a história da Vila. De acordo com a pesquisa realizada por Augusto, os ingleses construíram caixas ou tanques para o armazenamento de água, que depois foram interligados por canos e canaletas, entre os anos de 1862 e 1920.

“Várias caixas estão desativadas, outras escondidas na mata e algumas sem registro ou localização atual. Esse documentário está indo ao encontro delas, localizando e registrando através de imagens, bem como por meio do registro oral de moradores e registros escritos. Pretendemos, com isso, mostrar a importância desse sistema, a revolução que ele causou ao abastecimento de água potável e também a importância que ele teve no transporte ferroviário”, disse Augusto.

“As nascentes de Paranapiacaba e os ingleses” foi produzido entre os anos de 2023 e 2024, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Cultura, por meio do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Juntamente com os trabalhos de campo, foram realizadas filmagens do sistema e entrevistas com antigos moradores e funcionários e ex-funcionários da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA). As estruturas de abastecimento de água atualmente localizam-se no interior do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. “Não podemos deixar uma parte da história se perder no tempo, ainda mais quando ela teve tanta importância para a nossa cidade”, destacou Ivan Augusto.

Serviço

Lançamento do documentário “As nascentes de Paranapiacaba e os ingleses”

Data: 7/12 (sábado)

Horário: 14h

Local: Cine Lyra

Endereço: Avenida Fox, s/n – Paranapiacaba

Gratuito