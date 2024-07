Cine Lyra exibe curta ligado a uma das lendas de Paranapiacaba e documentário de ficção científica Steampunk

Neste final de semana, durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba, o recém-inaugurado Cine Lyra, considerado o segundo cinema mais antigo do Brasil, exibirá duas produções feitas no ABC paulista que abordam temáticas ligadas à vila ferroviária andreense: o curta-metragem “O Pau da Missa”, que conta sobre os últimos dias daquela árvore centenária, geralmente envolta em lendas urbanas relacionadas a fantasmas e assombrações, e o documentário steampunk “Fogo nas Caldeiras”, que mergulha no universo da literatura de ficção científica retrofuturista e sua mais longeva convenção, a SteamCon Paranapiacaba, criada em 2013 e hoje o maior encontro de fãs do gênero no mundo.

Os vídeos são realizações independentes produzidas pela “Estranhos Atratores Filmes”, de Santo André. O documentário tem direção de Celina Lerner e Jairo Costa, que também assina a autoria do curta. A produção executiva é de Izabel Bueno.

Para Celina Lerner, abordar a temática steampunk foi muito instigante, possibilitando “olhar o passado e imaginar outros futuros possíveis, principalmente quando o presente já se manifesta de maneira tão distópica”.

Sobre o curta-metragem “O Pau da Missa”, Jairo Costa destaca que “filmar de forma surrealista uma das muitas lendas de Paranapiacaba dá margem para várias camadas de interpretações sobre o passado, o presente e o futuro da vila. No final ambos os filmes acabam se completando mesmo que tendo narrativas e premissas diferentes”.

Os filmes fazem parte da programação oficial de reabertura do Cine Lyra no Festival de Inverno de Paranapiacaba e serão exibidos no domingo, dia 28, a partir das 13h30. O cinema está localizado na Av. Fox s/nº, próximo à estação de trem do expresso turístico da CPTM e tem entrada gratuita.

Divulgação

Sobre os diretores

CELINA LERNER

Documentarista independente desde 1998, Celina Lerner é formada em jornalismo, mestre em Sociologia e doutora em Ciências Humanas e Sociais. Trabalhou na Globo, TV Cultura e em diversas produtoras como TV Zero, Boutique Filmes e Mixer. Foi premiada na mostra de Cinema e Vídeo de Santo André com o curta “Parece Não”, exibido no Festival Mix Brasil e no programa Zoom, da TV Cultura. Realizou seu primeiro longa, Pandemic@s, financiado pela Lei Aldir Blanc, em 2021.

JAIRO COSTA

Jairo Costa é escritor, jornalista e documentarista, autor dos livros “Amazônia Fantástica”, “Paranapiacaba, lendas e mitos”, “Constantino Castellani”, “Ópera Punk” entre outros. É o fundador da editora e do site Estranhos Atratores, que publica a “Revista MORTAL”, e idealizador dos festivais “Fog” e “Constantino Castellani”. Dirigiu os documentários “Escrito no ABC”, “Ibirapema”, “Paranapiacaba lendas e mitos”, “Punks do ABC” e “SOS Paranapiacaba” (os dois últimos em fase de conclusão).

Ficha técnica

Título: “O Pau da Missa”

Paranapiacaba/Santo André – SP

Gênero: Ficção/Fantasia/Experimental/Surrealismo

Duração: 4 min, cor, digital, 2024

Direção, roteiro, câmera, edição: Jairo Costa

Produção: Estranhos Atratores Filmes e Revista MORTAL

Produção executiva: Izabel Bueno

Sinopse: Em uma vila isolada, árvore centenária vê seus dias chegarem ao fim.

Indicação etária: Livre para todos os públicos

Ficha técnica

Título: “Fogo nas Caldeiras”

Paranapiacaba/Santo André – SP

Gênero: Documentário

Duração: 15 min, cor, digital, 2024

Direção, roteiro: Celina Lerner e Jairo Costa

Câmera: Celina Lerner, Jairo Costa

Montagem e edição: Celina Lerner

Produção: Estranhos Atratores Filmes e Revista MORTAL

Produção executiva: Izabel Bueno

Sinopse: Depois da grande pandemia de covid-19, fãs de ficção científica voltam a se encontrar em Paranapiacaba para comemorar os 10 anos da SteamCon Paranapiacaba, a maior convenção SteamPunk do mundo.

Indicação etária: Livre para todos os públicos