Cine Lyra de Paranapiacaba recebe programação que mescla filmes, meio ambiente e literatura

A programação do Cine Lyra durante o último final de semana do Festival de Inverno em Paranapiacaba terá como temas principais o meio ambiente e própria vila inglesa. O evento será realizado neste sábado (27) e no domingo (28). Todas as atrações são gratuitas.

Projeções de imagens de Paranapiacaba e slideshow de fotos de visitantes do Festival dão início à programação, pensada pela Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) em parceria com o Cineclube Helena Ignez para o Cine Lyra, no sábado, às 11h, juntamente com a ocupação Água, Câmera, Ação, que trará projeção de vídeos com foco em recursos humanos produzidos por jovens que estudam formação em educomunicação, produção audiovisual e empreendedorismo digital. As duas atividades acabam às 18h.

Às 13h, a programação traz o lançamento do documentário sobre a Reserva Biológica de Paranapiacaba, seguida de bate-papo com a equipe do filme. O documentário “Pau da Missa”, de Alex Moletta, que será exibido às 14h30, fala sobre a árvore que é um dos ícones da Vila e servia de mural de recados para os moradores de Paranapiacaba em seus primórdios.

A banda Der Baum, de pós-punk, vai fazer performance musical no estilo ‘live cinema’, às 17h30. Durante o show, serão projetadas imagens poéticas de Paranapiacaba produzidas por alunos da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André.

No domingo, a programação da Escola Livre de Cinema e Vídeo para o Cine Lyra, conta com apresentação de dois curtas metragens de Jairo Costa, a partir das 13h, seguida de bate-papo com o diretor. Os filmes são “O Pau da Missa” e “Fogo nas Cadeiras – SteamCon Paranapiacaba”, com direção também de Celina Lerner.

A apresentação do curta “Trilhos do Tempo”, de Diomédio Piskator, acontece às 15h, também seguida de bate-papo com a equipe de produção.

Por último, o documentário “De Paranapiacaba ao Peabiru”, de Ale Oshiro, será exibido às 17h. O filme é baseado na informação histórica de que, mesmo antes da chegada dos colonizadores, os povos originários da América do Sul já tinham uma rede complexa de caminhos, que conectava diversas regiões – um desses caminhos vai de Paranapiacaba e o Peabiru, no Paraná.

O diretor estará disponível para bate-papo após a exibição.

Artes e literatura – Neste final de semana também será possível conferir, entre 11h e 18h, no Cine Lyra, a exposição “Olhar além do Mar: Arte em Paranapiacaba”, uma pequena homenagem ao centenário de nascimento do artista plástico Luiz Sacilotto, bem como o Lounge Literário.

A mostra “Olhar além do Mar” traz obras do acervo de arte contemporânea de Santo André, que possuem temas ou foram produzidas por artistas que tenham relação com Paranapiacaba. Os artistas são Cristina Teles, Marino Bedin e Rosana Martim, que produziram suas obras na Vila e abordam os aspectos da natureza e dos bens edificados, e Rodrigo Silva e Marcelo Senna , que apresentam a memória da ferrovia e seu legado.

Para homenagear Sacilotto, o Cine Lyra abriga uma exposição com imagens do artista (1924 a 2003) e das obras públicas de sua autoria que estão integradas à paisagem de Santo André.

Já o Lounge Literário é um espaço dedicado a exposição, divulgação e comercialização de livros escritos por autores da região. O espaço tem microfone aberto para que os autores declamem poesias ou leiam parte de duas obras. O destaque, no entanto, fica por conta do pré-lançamento do livro Poéticas do Tempo – Paranapiacaba 2002-2022, em que a autora Wal Volk estará recitando versos e sorteando alguns exemplares para o público.

Ocupação – O final de semana no Cine Lyra traz ainda a ocupação “Um Dia de AfroEscola” uma intervenção multilinguagens vivencial que promove junto ao público atividades dinâmicas com a temática afro e indígena. Também pode ser conferida entre 11h e 18h.

Como chegar – Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será por meio da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP – 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

O valor é o mesmo cobrado no ano passado: R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

É sugerido que os visitantes levem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Programação do Cine Lyra no último fim de semana do Festival de Inverno em Paranapiacaba:

| 27/7 (sábado)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba | Slideshow de fotos registradas pelos visitantes do Festival e enviadas para projeção

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h –sobre Lançamento do Documentário a Reserva Biológica de Paranapiacaba | Exibição seguida de bate-papo com equipe do filme

14h30 – ‘Pau da Missa’, de Alex Moletta

17h30 – Show Der Baum + Projeção filme experimental sobre Paranapiacaba produzido pela ELCV Banda toca ao vivo como trilha sonora do filme

11h às 18h –’O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba’ | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

11h às 18h – Ocupação Cultural ‘Um Dia de AfroEscola’

16h – Wal Volk | Recitação de poemas do livro ‘Poéticas do Tempo, 20 anos em Paranapiacaba’

| 28/7 (domingo)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Curtas metragens de Jairo Costa | Exibição seguida de bate-papo com diretor

15h – Curta Trilhos do Tempo – Um filme de Diomédio Piskator | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h – Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’, de Ale Oshiro | Exibição seguida de bate-papo com diretor

11h às 18h – ‘O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba’ | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros