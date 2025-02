Cine Joia é palco para noite MAP Music, parte da programação noturna da SIM SP

O Cine Joia, uma das casas de shows mais conhecidas de São Paulo, recebe a noite da MAP Music, integrada à programação da SIM SP (Semana Internacional de Música em São Paulo). Localizado na Praça Carlos Gomes, 82, no bairro da Liberdade, o espaço se prepara para uma noite marcada pela diversidade musical e celebração da cultura no dia 20 de fevereiro, a partir das 20h.

A programação reúne AJULIACOSTA, BATEKOO, KD SoundSystem, MU540, PÖ e Pathy Dejesus. A iniciativa reflete a proposta do Cine Joia de ampliar o espaço para manifestações populares. Como destaca Edimar Filho, curador do Cine Joia: “É uma intenção cada vez maior da casa ter uma programação que contemple as manifestações populares de cultura do país.”

A noite MAP Music é organizada pela agência MAP, especializada em gestão de carreiras artístico-musicais e estratégias que conectam negócios, marcas e personalidades do entretenimento. A ação se insere no contexto da SIM SP, reconhecida como a maior feira de música da América Latina e uma plataforma que promove discussões sobre os rumos e transformações da indústria musical.

“A MAP Music atua na gestão de carreira de forma 360 e a noite tem como objetivo apresentar para o mercado musical showcases inéditos e conectar diferentes cenas globais. Além do casting da MAP Music, a noite conta com Pathy Dejesus, que é uma artista que admiramos imensamente, e as atrações internacionais KD SoundSystem (Holanda) e PÖ (Gana/França), representando o festival Nyege Nyege de Uganda“, comenta Junior Carvalho, Diretor de Operações da MAP.

Com a estrutura do Cine Joia renovada, incluindo um novo sistema de ar-condicionado e bares que começam a operar em janeiro, o evento garante uma experiência confortável para o público. A programação reforça o protagonismo da música na construção de novos diálogos entre artistas e plateias.

Serviço

Ingressos: Clique aqui

Classificação Etária: 18 anos

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

Cartões aceitos: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).

Outras informações: Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.