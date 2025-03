Cine Brasília recebe grande público para exibição de ‘Ainda Estou Aqui’

Na última quarta-feira, dia 5, o Cine Brasília foi palco da exibição do filme Ainda Estou Aqui, que marcou o encerramento da Mostra Oscar 2025. A sessão atraiu um público considerável, com 470 dos 619 assentos disponíveis ocupados, demonstrando o forte interesse dos brasilienses pela produção cinematográfica nacional.

Dirigido por Walter Salles, o filme conquistou recentemente o Oscar de Melhor Filme Internacional, tornando-se um marco na história do cinema brasileiro ao ser a primeira produção nacional a levar para casa essa estatueta. A obra narra a trajetória de Eunice e Rubens Paiva, abordando temas como amor e resistência política durante a ditadura militar no Brasil.

Cândice Rater, uma das espectadoras presentes, destacou a importância de valorizar a cultura local. “Acredito que devemos prestigiar o que é nosso. O Cine Brasília é o local ideal para assistir a um filme como este”, afirmou, lembrando que sua primeira tentativa de ver a obra havia sido frustrada pela lotação completa da sala.

A professora Cláudia Lima também expressou sua satisfação com o filme, descrevendo-o como “impactante” e ressaltando que ele reflete momentos difíceis vividos pelo país. Para ela, Ainda Estou Aqui é fundamental para recordar a realidade que muitos enfrentaram e enfatiza a busca por respostas ainda não obtidas.

A diretora do Cine Brasília, Sara Rocha, observou que a exibição proporciona ao público a oportunidade de relembrar ou conhecer uma obra aclamada. “Estamos comprometidos em democratizar o acesso ao cinema e promover a integração entre o público e as melhores produções nacionais e internacionais”, declarou Rocha.

O filme, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, alcançou um grande sucesso comercial, arrecadando mais de R$ 150 milhões globalmente e atraindo mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Erick Coutinho, um jovem espectador, comentou sobre sua motivação para assistir ao longa após sua premiação no Oscar. “Sempre quis ver o filme, mas depois do prêmio fiquei ainda mais ansioso para conhecer essa história”, relatou.

Edinalva Ferreira também compartilhou seu entusiasmo pela conquista do Oscar pelo filme: “É incrível ver um filme brasileiro recebendo tal reconhecimento. Isso demonstra que temos narrativas fortes para compartilhar com o mundo”. Gustavo Simas relembrou suas próprias experiências relacionadas ao tema do filme e ressaltou a importância de se conhecer e não esquecer os eventos históricos retratados.

A exibição de Ainda Estou Aqui no Cine Brasília não apenas celebrou uma vitória significativa para o cinema nacional, mas também uniu os espectadores em uma reflexão sobre o passado e as lições que ainda precisam ser aprendidas.