Cine Autorama em São Paulo

Cinema com nostalgia! Essa é uma das sensações que o Cine Autorama costuma despertar no público em suas sessões de cinema drive-in, formato onde as pessoas assistem aos filmes a céu aberto e de dentro de seus carros. Com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, o Cine Autorama está de volta a São Paulo, nos dias 24 e 25 de agosto, com sessões gratuitas, na USP Leste.

Os ingressos ficam disponíveis pelo site www.cineautorama.com.br, onde também está a programação de todas as cidades da temporada 2024.

O público que não possui carro também pode conhecer o evento; o Cine Autorama oferece uma pequena plateia de cadeiras, democratizando o acesso. Para o acesso como pedestre não é preciso reservar ingressos, a ocupação dos lugares é por ordem de chegada. Na USP Leste haverá 80 vagas para carros e 20 cadeiras por sessão.

Programação Cine Autorama

A programação oferece longas-metragens variados, com produções recém-lançadas e para todos os perfis de público, prestigiando ainda o cinema brasileiro. Todos os filmes terão recursos de acessibilidade.

No sábado (24), as sessões começam com exibição de “Barbie” (19h), o irreverente longa-metragem da boneca mais famosa do mundo, em seu dia a dia em Barbieland – o mundo mágico e perfeito das Barbies e Kens.

A segunda sessão traz o eletrizante “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” (21h30), com a última aventura sobre o lendário herói arqueólogo “Indie”, o aguardado capítulo final da icônica franquia Indiana Jones.

No domingo (25), será exibida a produção brasileira “Mussum, o Filmis” (18h30), trazendo a cinebiografia do humorista Mussum, também músico e integrante do famoso quarteto Os Trapalhões.

“A Pequena Sereia” encerra a programação (21h), o remake live-action do clássico desenho animado da Disney, com a aventura da bela e espirituosa jovem sereia Ariel, que tanto deseja descobrir mais sobre o mundo além do mar.

Cinema em formato retrô!

O cinema drive-in atrai não só os amantes da sétima arte, mas também encanta o público variado e de todas as idades. As novas gerações chegam animadas para conhecer a experiência e os mais velhos para vivenciar os tempos clássicos. Ícone da cultura norte-americana desde a década de 30, proporciona uma forma diferente, charmosa e nostálgica de assistir a filmes.

O Cine Autorama é o primeiro cinema drive-in itinerante do Brasil e completou oito anos de atividades com sucesso de público, em sessões concorridas pelos diferentes locais e cidades por onde circulou.

As sessões acontecem ao ar livre, onde os veículos são organizados em fileiras pela equipe, em frente à telona inflável do Autorama. O público assiste acomodado, e à vontade, de dentro dos seus carros. Também é disponibilizada uma pequena área externa com cadeiras, para quem preferir ficar mais pertinho da tela ou ir a sessão como pedestre. De dentro dos carros, para ouvir o som do filme, basta sintonizar a rádio na frequência indicada na tela de projeção.

“A ArcelorMittal tem orgulho em poder oferecer com o Cine Autorama mais uma opção de cultura acessível e democrática à população do Jardim Keralux, da Vila Guaraciaba e toda a nossa vizinhança. Os projetos da Fundação ArcelorMittal são parte de nossa contribuição social para o desenvolvimento da região com foco nos pilares de cultura, educação e esporte”, relata Renato Pedrosa, Gerente da Trefilaria de São Paulo da ArcelorMittal.

“É sempre um grande prazer retornar com o Cine Autorama para a capital paulista. Nossas sessões são sempre esperadas em São Paulo e selecionamos uma programação variada de filmes para que o público, adultos e crianças, possa se divertir conosco”, compartilha Marco Costa, idealizador e coordenador geral do Cine Autorama.

A curadoria do Cine Autorama tem como pilares selecionar filmes de grande sucesso no cinema, como as produções memoráveis que despertam o sentimento de nostalgia no público, além de trazer o cinema brasileiro e também filmes que possam reunir toda a família.

O Cine Autorama em São Paulo é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, apoio Universidade de São Paulo (USP), realização Cine Autorama, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.

Serviço

Cine Autorama

Local: estacionamento USP Leste USP Leste

Data: 24 e 25 de agosto de 2024

Horário: 19h e 21h30 (sábado), 18h30 e 21h (domingo)

Endereço: Rua Arlindo Béttio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo.

Capacidade: 80 carros por sessão + 20 cadeiras para público pedestre.

Ingressos: gratuito

Necessário reserva pelo site www.cineautorama.com.br, ingresso válido pelo veículo,

para o público pedestre não há ingressos, ocupação por ordem de chegada.

Distribuição por lotes: 1º lote disponível, 2º lote 12/08, 3º lote 19/08, sempre às 12h.

PROGRAMAÇÃO

Dia 24/08 (sábado)

19h

Barbie

(de Greta Gerwig – EUA – 2023 – Fantasia/Comédia – 120 minutos – 12 anos)

Sinopse

Viver na Barbielândia significa ser perfeita em um lugar perfeito, a não ser que você seja um Ken ou tenha uma crise existencial. Uma das Barbies começa a ter pensamentos estranhos e sua aparência muda, então ela parte para o mundo real para tentar encontrar uma solução e voltar a ser uma boneca perfeita.

21h30

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

(de James Mangold – EUA – 2023 – Ação/Aventura/Fantasia – 2h22m – 18 anos)

Sinopse

Indiana Jones, famoso arqueólogo, professor e aventureiro, embarca em mais uma missão inesperada. Aproximando-se da aposentadoria, ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Quando as garras de um mal muito familiar retornam, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez, agora, com uma nova geração para o ajudar a recuperar um item que pode mudar o curso da história.

Dia 25/08 (domingo)

18h30

Mussum, o Filmis

(de Silvio Guindane – Brasil – 2022 – Biografia/Comédia – 122 minutos – 12 anos)

Sinopse

A trama mostra a história real sobre a vida e trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente apelidado de Mussum, um garoto pobre, filho de empregada doméstica analfabeta e com passado militar; Mussum ficou conhecido por ter se tornado um dos maiores humoristas do Brasil. Além de fundar o grupo musical Os Originais do Samba, ele encontrou seu caminho para a fama na televisão após se unir ao famoso quarteto Os Trapalhões. A cinebiografia brasileira tem base no livro “Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto.

21h

A Pequena Sereia

(de Rob Marshall – EUA – 2023 – Romance/Fantasia/Musical – 123 minutos – 10 anos)

Sinopse

Ariel, uma curiosa sereia que deseja experimentar a vida em terra e, contra a vontade do pai, visita a superfície. Ariel vive uma inesperada jornada de autodescoberta ao encontrar um príncipe, uma bruxa do mar e um incrível novo mundo. Recriação do clássico desenho animado da Disney.