Cine Araújo participa de mais uma edição da Semana do Cinema

Entre os dias 22 e 28 de fevereiro, os amantes do cinema podem se preparar para a 4ª edição da Semana do Cinema. Durante este período, o público terá a oportunidade de conferir grandes lançamentos nas salas Multiplex do Cine Araújo. O destaque da semana são os ingressos promocionais a um preço fixo de R$ 12 para todos.

A Semana do Cinema é uma iniciativa da Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e da Associação Brasileira dos Proprietários de Salas Cinematográficas (ABRAPLEX), que se unem a inúmeras redes de cinemas, e o Cine Araújo se orgulha de fazer parte desta celebração da magia cinematográfica pelo país, que segue uma tendência mundial. As edições anteriores da Semana do Cinema no Brasil resultaram em um aumento significativo no público, atraindo milhões de espectadores às salas de cinema, que se mobilizam para desfrutar da arte. Este ano, a expectativa é que esse sucesso perdure.

O público deve ficar atento à data de vigência da programação da Semana do Cinema e se preparar para curtir com amigos e familiares os mais variados lançamentos, como “Bob Marley: One Love”, “Madame Teia”, entre muitos outros.

Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo da Ingresso.com, ou diretamente nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Não deixe de conferir a programação no Cine Araújo mais próximo de você.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas), atuando em 26 cidades com 28 cinemas e conta com 154 salas e está em pleno processo de expansão.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes, produtos de boa qualidade como: pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

