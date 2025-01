Cinco shoppings do Alto Tietê oferecem 51 vagas de emprego nesta terça (14)

Na região do Alto Tietê, cinco shoppings estão disponibilizando um total de 51 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 14. As vagas são direcionadas a candidatos com idade mínima de 18 anos, abrangendo diversas áreas e funções.

O Itaquá Park Shopping é uma das opções que oferece nove oportunidades nesta semana. Os interessados podem conferir as vagas disponíveis:

Supervisor – Cinépolis: Currículo para [email protected] (Experiência é um diferencial)

– Cinépolis: Currículo para (Experiência é um diferencial) Atendente PCD – Cinépolis: Currículo para [email protected] (Experiência é um diferencial)

– Cinépolis: Currículo para (Experiência é um diferencial) Atendente – Myphonne: Enviar currículo para [email protected] (Experiência necessária)

– Myphonne: Enviar currículo para (Experiência necessária) Auxiliar de loja – Americanas: Entregar o currículo na loja (Não é necessário experiência)

– Americanas: Entregar o currículo na loja (Não é necessário experiência) Vendedora – Piticas: Enviar currículo para [email protected] (Não é necessário experiência)

– Piticas: Enviar currículo para (Não é necessário experiência) Chapeiro – Giraffas: Enviar currículo para [email protected] ou levar na loja (Não é necessário experiência)

– Giraffas: Enviar currículo para ou levar na loja (Não é necessário experiência) Consultor de vendas – Claro: Entregar o currículo na loja (Não é necessário experiência)

No Outlet Premium Grande São Paulo, há 17 vagas abertas. Abaixo, uma seleção dos cargos disponíveis:

Vendedor(a) – Ophicina, Rip Curl, Aeropostale, entre outros.

– Ophicina, Rip Curl, Aeropostale, entre outros. Vendedora – Carmen Steffens, My Place, Blue Beach.

– Carmen Steffens, My Place, Blue Beach. Auxiliar de vendas – Calvin Klein.

– Calvin Klein. Estoquista – Diversas lojas.

A candidatura pode ser realizada através do site do shopping, localizado na Rodovia Ayrton Senna, saída km 45.

No Mogi Shopping, a lista conta com 20 vagas em diferentes setores. Entre as oportunidades estão:

Operador(a) de caixa – Rivoli (Não é necessário experiência)

– Rivoli (Não é necessário experiência) Vendedor(a) : Diversas lojas como Polo Jack, Mmartan Mogi e Arezzo.

: Diversas lojas como Polo Jack, Mmartan Mogi e Arezzo. Auxiliar de Cozinha : Montana Grill e outros.

: Montana Grill e outros. Cozinheiro(a): Risotto Mix e Divino Fogão.

A informação detalhada sobre como se candidatar está disponível no site do Mogi Shopping, que está situado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001. O horário de funcionamento das lojas é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Para mais detalhes, o telefone de contato é o 4798-8800.

No Suzano Shopping, são quatro oportunidades nas áreas de vendas e administração:

Administrativo : Gelato Borelli (Sem experiência requerida).

: Gelato Borelli (Sem experiência requerida). Cargos em vendas : Tim Celulares e Gelato Borelli (Sem experiência requerida).

: Tim Celulares e Gelato Borelli (Sem experiência requerida). Consultor(a): Laser&co (Sem experiência requerida).

A localização do Suzano Shopping é na Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Para mais informações e candidatura, o site do centro comercial deve ser consultado.