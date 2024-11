Cinco recursos exclusivos da picape mais vendida do mundo

A Ford Série F tem números impressionantes. Veículo mais vendido do mercado norte-americano há mais de quatro décadas, ela também é líder global do segmento de picapes, com mais de 41 milhões de unidades. Para se manter no topo durante tanto tempo, mais do que qualidade é preciso oferecer constante inovação. A nova F-150, recém-lançada no mercado brasileiro, é um bom exemplo dessa estratégia.

“A Série F é um produto que vem sendo aprimorado ao longo de 14 gerações. O segredo do seu sucesso é o desenvolvimento contínuo e a conexão com os clientes, antecipando suas necessidades e trazendo tecnologias com propósito que melhoram a sua experiência de uso e de posse”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

A nova F-150 é oferecida em duas versões: Lariat e Lariat Black, ambas topo de linha, completas e com o mesmo preço, de R$ 519.990,00, diferenciadas apenas pelo acabamento cromado ou em preto brilhante. Conheça aqui cinco itens da nova picape que ajudam a entender por que ela é considerada a referência da categoria.

1. Carroceria de alumínio – A F-150 é a única do segmento com carroceria feita em aço e liga de alumínio de alta resistência, de nível militar. Além de evitar a corrosão, esse material aumenta a rigidez torsional e reduz em cerca de 200 kg o peso do veículo, contribuindo para o desempenho, economia de combustível e aumento da capacidade de carga.

2. Autonomia – O conjunto formado pelo motor Coyote 5.0 V8 e a transmissão automática de dez velocidades alia alta potência (405 cv) e torque (56,7 kgfm) com o menor consumo da categoria: 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. A grade aerodinâmica ativa e o sistema start-stop contribuem para essa eficiência que, junto com o tanque estendido de 136 litros, garante a maior autonomia da categoria, de mais de 1.000 km.

3. Head-up display – Com esse novo recurso, o motorista da F-150 pode conferir a velocidade do veículo e receber alertas de obstáculos e curvas à frente sem precisar tirar os olhos da pista. As informações são projetadas na parte inferior do para-brisa de forma conveniente, segura e com uma surpreendente definição de imagem, aumentando a confiança e o prazer de dirigir da picape.

4. Tampa multiacesso – A tampa da caçamba da F-150 ganhou um novo sistema, chamado Pro Access, que permite a abertura tanto da forma tradicional como lateralmente. Junto com o novo degrau embutido no para-choque, ela torna o acesso ao compartimento de carga muito mais fácil, principalmente quando o veículo é usado com reboque.