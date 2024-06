Cinco poetas do ABC Paulista se unem para celebrar a produção literária feminina

Nesta sexta-feira, dia 21 de junho, o Centro Cultural Alpharrabio, situado no Jardim Bela Vista, Santo André, será palco de um encontro que destaca a riqueza da produção cultural feminina na região do ABC.

O evento, organizado pela In Totum Cultura Criativa conta com o apoio do Fundo Municipal de Cultura de Santo André e da Livraria Alpharrabio. O evento reunirá escritoras, poetas, pesquisadoras para uma jornada cultural com debates, exibição de curta-metragem e performances literárias.

Entre as participantes confirmadas estão as escritoras Deusa Negra, Jurema Barreto de Souza, Márcia Plana, Winnie Arteira, Zula Registra, além da escritora e editora Isabela Veras e da produtora de conteúdo Mari G., coapresentadora do canal “Tempero Drag”. O evento é aberto ao público e promete uma noite enriquecedora dedicada à valorização da arte, cinema e literatura produzidas por mulheres.

A programação inclui a exibição do curta-metragem “Denúncia Vazia”, dirigido por Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa no Brasil, seguido por um debate sobre o protagonismo feminino no audiovisual brasileiro, conduzido por Mari G. e mediado por Isabela Veras. Para encerrar a noite, um Sarau Literário reunirá cinco vozes da poesia contemporânea. O evento tem a curadoria da escritora e ativista cultural Ivete Nenflidio.

O evento tem o objetivo de promover a diversidade cultural e artística no ABC Paulista. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados em apreciar e debater a produção cultural feminina na região.

Serviço:

Dia 21 de junho a partir das 19h

Local: Centro Cultural Alpharrabio

Rua DR. Eduardo Monteiro, 151, Jardim Bela Vista, Santo André

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: 11 9 4482 4823.