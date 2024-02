Cinco passageiros morrem após ônibus tombar em rodovia na BA

Cinco pessoas morreram após o ônibus em que estavam tombar na madrugada de hoje na rodovia BA-270 na Bahia.

Um ônibus com 46 passageiros da viação Novo Horizonte ficou capotado próximo a um rio. O acidente ocorreu no km 71, em um trecho entre as cidades Itapetinga e Potiraguá.

Cinco pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local.

Pelo menos quatro passageiros ficaram feridos. Eles foram levados para hospitais pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ainda não há informação sobre seus estados de saúde.

A empresa responsável não soube informar quantos passageiros tinham no ônibus. A Viação disse estar prestando assistência a todos os envolvidos e contou que o veículo havia passado por manutenção preventiva antes da viagem.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.