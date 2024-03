Cinco opções de passeio para fazer em família na capital paulista

Opções não faltam em São Paulo quando o assunto é entretenimento. É possível encontrar roteiros para todas as idades e estilos, de brincadeiras ao ar livre a exposições culturais. Um dos grandes desafios para os pais é fazer com que a diversão caiba no orçamento. Na cidade, há passeios diferenciados gratuitos e gastando até R$ 50.

Entre as atividades grátis, um dos destaques é a exposição imersiva Missão Marte, que acontece no Shopping West Plaza. A experiência é dividida em dois ambientes, criados para que os participantes possam aprender sobre os avanços da exploração espacial, robótica e resolução de problemas de um jeito divertido. Nela, os visitantes também podem ver réplicas de objetos usados por astronautas.

No primeiro ambiente, o público tem acesso a uma visita guiada e a artefatos trazidos do Kennedy Space Center, em Orlando (EUA), um dos maiores centros espaciais do mundo. Esta área é aberta aos visitantes e não necessita de agendamento prévio. Na lista de objetos expostos, destacam-se peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua; uma réplica do capacete de Alan Shepard; um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela NASA que há dois anos circula pela superfície de Marte.

No local, também estão disponíveis totens interativos com games sobre o espaço, simuladores de realidade virtual que permitem ao visitante sentir como se estivesse dentro de um ônibus espacial, além de itens dos bastidores das missões espaciais, como o manual utilizado nas viagens à Lua, entre outros.

Na segunda etapa da visitação, os jovens colocam a mão na massa em um ambiente interativo, com atividades temáticas sobre o espaço. Durante o mês de março, os participantes contam com o suporte de especialistas para construírem uma mão robótica de lego, –a cada mês, uma nova dinâmica será apresentada ao público-. A experiência tem duração de aproximadamente uma hora e meia e, para participar, basta fazer a inscrição através do link: https://www.kscia.internationalschool.global/missaomarte.

A exposição Missão Marte acontece até dia 30 de junho e está no segundo piso do bloco A, no West Plaza. A mostra é organizada pela International School em parceria com o International Space Academy (KSCIA). O passeio é indicado para toda a família, se estendendo ainda às escolas, já que traz um universo diferente e curioso.

Saindo da temática do espaço e indo para a década de 80, o Cantareira Norte Shopping recebe, a partir do 16 de março, a Exposição e Oficina Brinquedos Estrela, também gratuita. A mostra promete resgatar memórias afetivas e encantar tanto crianças quanto adultos com uma coleção ímpar de brinquedos clássicos da marca Estrela, serão apresentadas cerca de 130 peças emblemáticas da infância da década de 80.

Entre os destaques, estão os lendários Colossus, Máximus, Pégasus, Stratus, Jamanta Comando Eletrônico e o boneco Falcon, que fizeram a alegria de gerações inteiras com sua robustez e design inconfundível. Além disso, o adorável ratinho Topo Gigio estará presente para despertar sorrisos e relembrar momentos mágicos da infância. As bonecas clássicas Mãezinha, Bate Palminha, Gui Gui, Bolinha de Sabão, Tippy e a Coleção Moranguinho, que marcaram época com sua delicadeza e charme, também estarão na mostra. E, para os aficionados por desafios mentais e memorização, o famoso Genius também estará na exposição, bem como os robôs Ar Tur, Ding – Bô e Bam – Bô, e o Kit Frit.

A diversão não se limitará à visitação. Aos finais de semana, das 14h às 20h, as crianças terão a oportunidade de mergulhar na diversão através da Oficina de Brinquedos Estrela. A experiência permitirá que os pequenos interajam de forma lúdica e educativa com bonecas, jogos, massinha de modelar, figuras de ação, entre outros itens. Para participar, basta se apresentar no local durante o horário atividade e verificar a disponibilidade da agenda, já que as vagas serão limitadas. A Exposição e Oficina de Brinquedo Estrela acontece no piso térreo, com fácil acesso a todos os visitantes.

Ainda no Cantareira Norte Shopping, outra atração do mês de março é o Robot#Tron, um parque temático inspirado no mundo dos robôs. O espaço reúne dois escorregadores tipo caracol, duas piscinas de bolinha, jogo inédito com lasers, pista temática com obstáculos, carrossel atômico, pula-pula, túneis e escaladas e um game exclusivo. A programação é indicada para os pequenos com idade entre 1 e 9 anos e está na praça central do empreendimento, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h. Para se divertir durante 20 minutos, o valor é de R$ 30 e o minuto excedente custa R$ 1.

Outra novidade é o SuperMax Park, área com cesta de basquete, parede de escalada, trampolim, piscina de bolinhas, entre outras atividades para a garotada correr e pular até cansar. A atração é indicada para todas as idades, sendo que as crianças menores de 5 anos deverão estar acompanhadas por um responsável. Funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h, no piso térreo do empreendimento. Para brincar durante 20 muitos, o valor é de R$ 30, para se divertir por 40 minutos, o curto é de R$ 50.

Para quem gosta de programação ao ar livre, o Família no Parque, que acontece no Villa-Lobos, é uma boa escolha. A programação funciona aos finais de semana e feriados, das 10h às 18h, em uma área com 10 mil metros quadrados repleta de opções de entretenimento, como infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat, parede de escalada, futebol de sabão, entre outros, além de um ambiente com entrada gratuita que permite piquenique.

No mês de março, a novidade é o passeio de trenzinho pela área interna do parque, com duração média de 15 minutos e capacidade para 35 pessoas. Outra atração recém-chegada ao Família no Parque e que tem feito muito sucesso com a criançada é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. Em dias de calor, para a descida ficar ainda mais radical e refrescante, o brinquedo é molhado, ou seja, as pessoas escorregam com a ajuda da água. Por isso, é recomendado levar uma troca de roupa para que as crianças possam continuar a diversão ao longo do dia.

Para os pequenos com até 5 anos, há a Área Kids, onde eles podem entrar com os adultos e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

A entrada no parque e no Família no Parque é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local.

Passeios gratuitos e custando até R$ 50 em São Paulo

Exposição Missão Marte no West Plaza

Grátis

Quando: até 30 de junho

Onde: Piso 2, Bloco A.

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta: das 10h às 22h

Sexta: das 10h às 17h

Sábado: das 19h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Reserve seu horário para visitação: https://www.kscia.internationalschool.global/missaomarte

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP

Site: www.westplaza.com.br

Telefones: telefone (11) 3677- 4000 e (11) 94516-3051

Redes sociais:

Instagram @westplaza

Facebook @shopwestplaza

Exposição de Brinquedos Estrela no Cantareira Norte Shopping

Grátis

Quando: De 16 de março até 21 de abril

Horário: diariamente das 10h às 22h

Oficina de Brinquedos Estrela

Quando: aos finais de semana

Horário: das 14h às 20h

*Vagas limitadas

Local: piso térreo do shopping

Horários do shopping: aberto diariamente das 10h às 22h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Cantareira Norte Shopping

Atrações especiais no mês de março

Robot#Tron

Quando: De 2 de março até final de abril

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h

Local: na praça central do nosso shopping

Valor do ingresso: R$30 por 20 minutos e R$1 a cada minuto excedente

*Indicação: crianças de 1 a 9 anos

SuperMar Park

Quando: a partir de 15 de março

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h

Local: piso térreo do shopping – próximo à loja Kalunga

Valor do ingresso: R$30 por 20 minutos e R$ 50 por 40 minutos

Menores de 5 anos somente acompanhadas por um responsável

Crianças com autismo ou deficiência têm 50% de desconto

Horários do shopping: aberto diariamente das 10h às 22h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Família no Parque no Villa-Lobos

Quando: finais de semana

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Passeio de trenzinho: das 10h às 18h, com última saída às 17h – 3 tickets por pessoa por cerca de 15 minutos.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br

Facebook @familianoparque

Instagram:@oficialfamilianoparque