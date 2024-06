Cinco mitos e verdades sobre os miomas

Em 2023, mais de 2,5 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho por razões de saúde, conforme dados do Ministério da Previdência Social. O mioma uterino foi a terceira principal causa, ficando atrás apenas de hérnia de disco e dor na lombar.

Esse tumor é mais comum do que se imagina! De acordo com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 50% das mulheres em idade fértil terão miomas em alguma fase da vida. O grande problema é que o mioma pode não ser notado durante um período, fazendo com que ele cresça e gere complicações.

O que é o mioma

Também conhecido como fibroma ou leiomioma, o mioma uterino é um tipo de tumor benigno que se forma no tecido muscular do órgão. O problema acomete 80% das mulheres em idade fértil, entretanto, não são todas que desenvolvem complicações como, por exemplo, dores importantes, sangramento uterino anormal ou infertilidade.

O problema causa muitas dúvidas e, por isso, o ginecologista e obstetra e especialista em vídeo-endoscopia ginecológica, Dr. Marcos Tcherniakovsky, ajuda a esclarecer algumas delas. Veja abaixo.

Miomas podem afetar a fertilidade?

Verdade. Eles podem atrapalhar a fertilidade, dependendo da localização, que pode ocorrer fora do útero (subserosos), no meio da parede uterina (intramurais) e dentro da cavidade uterina (submucosos). O mioma submucoso é o que mais diminui as chances de engravidar, por estar justamente no local onde o embrião irá ocupar, portanto recomenda-se retirá-lo antes de um possível tratamento, caso seja necessário, como em casos de uma história de infertilidade. Os demais, se não forem grandes, podem ser acompanhados em exames periódicos.

Todas as pacientes passam por cirurgia?

Mito. Mesmo havendo sintomas, nem sempre é necessária a intervenção cirúrgica. Isto porque, além dos medicamentos usados para controlar o tamanho e os desconfortos dos sintomas, hoje é possível contar com métodos não invasivos ou minimamente invasivos para o tratamento.

Mioma “vira” câncer?

Mito. No entanto, o problema, se não for tratado adequadamente, pode comprometer o funcionamento dos órgãos como intestino e bexiga, principalmente quando atinge grandes proporções. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento com o especialista e o check-up no mínimo anual com o ginecologista. Mas, quando falamos sobre miomas uterinos, estamos falando de um tipo de tumor benigno, que não apresenta nenhum risco cientificamente comprovado de avançar para um estado de câncer.

Mioma pode fazer a barriga aumentar: “sensação de inchaço”?

Verdade. O que pode acontecer é o mioma aumentar o volume do abdômen da mulher e, algumas vezes, causar uma sensação de barriga dura, inchada. Como os miomas são estimulados por hormônios, principalmente o estrogênio que é produzido em todo o ciclo menstrual, é comum sentir estas sensações de momentos de inchaço, mas não existe uma regra.

O problema acaba com a chegada da menopausa?

Meia-verdade. Os hormônios progesterona e estrogênio influenciam no desenvolvimento desse tipo de tumor benigno. Assim, na fase da menopausa, como a produção desses hormônios acaba, os miomas também tendem a diminuir, mas nunca sumir.

Dr. Marcos Tcherniakovsky – Ginecologista e Obstetra – Especialista em Endometriose e Vídeo-endoscopia Ginecológica (Histeroscopia e Laparoscopia). É Diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose. Médico Responsável pelo Setor de Vídeo-endoscopia Ginecológica e Endometriose da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC. Membro da comissão de especialidades na área de Endometriose pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Médico Responsável da Clínica Ginelife. Instagram: @dr.marcostcher