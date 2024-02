Cinco lugares que você precisa visitar em Cambuí, MG

Está planejando uma viagem para descansar no Carnaval? Cambuí, localizada a 154 km de São Paulo, é um ótimo destino turístico para aqueles que procuram tranquilidade e apreciam belas paisagens naturais. Para aqueles que apreciam aventura, há cachoeiras e trilhas disponíveis.

Conheça as opções de lazer em Cambuí.

1 – Cachoeira da Usina

A Cachoeira da Usina, cercada por vegetação da serra da Mantiqueira, com queda de 80 metros, é uma ótima opção para se aventurar.

2 – Mercado Municipal

Um lugar simples, mas que vale a pena conhecer e aproveitar para fazer algumas compras. Para aqueles que apreciam o artesanato e desejam conhecer a culinária local, o Mercado Municipal proporciona momentos de lazer e cultura.

3 – Morro do Cruzeiro

Morro do Cruzeiro, um ótimo mirante para ter uma bela vista panorâmica do sul de Minas.

4 – Cine Cambuí

Em dias de descanso, nada melhor do que relaxar e assistir a um bom filme, não é mesmo? O Cine Cambuí exibe filmes em 3D e é acessível para pessoas com deficiência visual, além de ter uma tecnologia adaptada para pessoas com deficiência visual e auditiva.

5 – Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo

Fundada em 1850, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo é encantadora.

Localizada na Praça Coronel Justiniano, está repleta de histórias.