A temporada 2023/24 da LALIGA EA SPORTS terminou e agora os jogadores convocados estão se preparando para Euro 2024, que será realizada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho. O torneio altamente esperado começará na sexta-feira com a partida de abertura entre os anfitriões Alemanha e Escócia, um jogo que contará com o meio-campista do Real Madrid, Toni Kroos, que retorna à competição três anos após anunciar sua aposentadoria da seleção na saída da Alemanha na Euro 2020.

Kroos é apenas um dos diversos jogadores da LALIGA EA SPORTS que devem se destacar na Euro 2024. Aqui está uma análise de cinco outros jogadores que vale a pena ficar de olho quando a competição começar.

Lamine Yamal (FC Barcelona e Espanha): O prodígio que pode brilhar em seu primeiro torneio

Tendo registrado 50 aparições em todas as competições da temporada 2023/24, Lamine Yamal teve um ano de destaque e quebrou vários recordes durante o caminho, como o de artilheiro mais jovem da história da LALIGA EA SPORTS, para se tornar titular no FC Barcelona

Além disso, ele também fez história com a seleção espanhola ao se tornar o mais jovem estreante e artilheiro da história de La Roja, jogando e marcando na partida contra a Geórgia quando tinha apenas 16 anos e 57 dias. Esperado para começar na escalação de Luis de la Fuente, Lamine Yamal está se preparando para seu primeiro torneio internacional e espera ajudar a Espanha a se destacar no Grupo B, que também inclui Itália, Croácia e Albânia.

Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra): O Jogador da temporada espera por uma Euro triunfante

Depois de causar um grande impacto na LALIGA EA SPORTS e ajudar o Real Madrid a levar o título da temporada 2023/24, Jude Bellingham agora busca seu primeiro troféu pela seleção inglesa. O meio-campista se juntou ao Los Blancos vindo do Borussia Dortmund no último verão e, em sua primeira temporada com o time espanhol, conquistou tanto o título da liga espanhola quanto da Liga dos Campeões, tendo registrado 23 gols e 13 assistências em todas as competições.

A Inglaterra é uma das favoritas para vencer o torneio, dado que chegaram à final na última vez, quando perderam para a Itália nos pênaltis em Wembley. Bellingham não jogou naquela final, então sua presença pode ser o fator decisivo desta vez.

O time de Gareth Southgate está no Grupo C que também inclui Eslovênia, Sérvia e Dinamarca. Eles esperam ir longe no torneio, cientes de que Bellingham está em ótima forma e viaja para a Alemanha como campeão espanhol e europeu.

Giorgi Mamardashvili (Valencia CF e Geórgia): O herói promissor dos novatos da Euro

Giorgi Mamardashvili não só se destacou na temporada 23/24 com o Valencia CF, mas também brilhou em sua seleção nacional, ajudando a Geórgia a permanecer invicta nos jogos de playoff contra Luxemburgo e Grécia. Isso garantiu a primeira participação da Geórgia na Eurocopa. Após vencer o primeiro jogo por 2-0, o time empatou em 0-0 contra a seleção grega, levando a decisão para os pênaltis. Foi nesse momento que Mamardashvili voltou a brilhar. O goleiro do Valencia CF defendeu o pênalti do capitão grego Anastasios Bakasetas, levando os torcedores ao delírio.

A tarefa da Geórgia de se qualificar para a fase eliminatória da Euro 2024 será bastante desafiadora, pois terão que enfrentar Turquia, Portugal e Tchéquia. No entanto, Mamardashvili, que terminou em sexto lugar no ranking do Troféu Zamora na LALIGA EA SPORTS em 2023/24, será um adversário difícil de superar para todas as equipes.

Artem Dovbyk (Girona FC e Ucrânia): O vencedor do Troféu Pichichi quer mais gols

Tendo marcado 24 gols em 36 aparições na LALIGA EA SPORTS, Artem Dovbyk se tornou o primeiro jogador do Girona FC e o primeiro ucraniano a ganhar o prêmio Pichichi, concedido ao artilheiro da temporada na LALIGA EA SPORTS.

Ele foi essencial na temporada incrível do Girona FC, na qual o clube terminou em terceiro lugar e garantiram uma vaga inédita na Liga dos Campeões. Agora, Dovbyk buscará atuar da mesma forma com os adversários na Euro 2024.

Kylian Mbappé (Real Madrid e França): A nova estrela do Real Madrid

Os fãs do Real Madrid terão a oportunidade de ver seu novo reforço em ação neste verão, já que Kylian Mbappé será o capitão da França na Euro 2024. O atacante irá se juntar ao clube madrilenho após o fim do torneio.

Depois de levar a França à glória na Copa do Mundo da FIFA em 2018, Mbappé marcou um hat-trick na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, que venceu o troféu nos pênaltis. Ele ainda não venceu a Euro, mas espera inspirar Les Bleus a conquistar a terceira taça em sua história nesta competição. Mas, para isso, a França primeiro precisará enfrentar um difícil Grupo D, que inclui Polônia, Áustria e Países Baixos.

Mbappé estará ansioso para dar um show, ciente de que os holofotes estarão sobre ele mais do que nunca. Além disso, ele também terá a companhia de várias outras estrelas da LALIGA EA SPORTS, como o defensor do Barça Jules Koundé, o atacante do Atleti Antoine Griezmann e os jogadores do Real Madrid Ferland Mendy, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni.