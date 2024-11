Cinco filmes e séries que te ajudam a entender temas da atualidade

Dezembro é o mês em que os estudantes entram de férias e dão uma pausa nos estudos. Mas para quem quer relaxar e ainda assim aproveitar para aprender de um jeito divertido, assistir filmes pode ser uma boa opção. Inclusive, muitos estudos comprovaram que o descanso do cérebro traz benefícios para a aprendizagem.



“É importante descansar, inclusive em período sem férias, mas para quem quer manter o ritmo do aprendizado, uma dica é de ler livros e ver filmes sobre temas que podem ajudar a compreender assuntos históricos e conflitos internacionais”, comenta Felipe Vasconcelos, estudioso de geopolítica e política internacional, que coleciona 12 premiações em suas participações em MUN’s –Modelo de Simulação de Organismos Internacionais- na ONU.

Pensando nisso, Felipe dá dicas de cinco filmes e séries, que segundo ele, são ótimas fontes de informação para quem gosta do tema e até mesmo para quem precisa aprimorar seus argumentos para provas discursivas, por exemplo.

Filmes

1. “O Dia Depois de Amanhã” (2004)

Em “O Dia Depois de Amanhã”, mudanças climáticas extremas desencadeiam desastres naturais em todo o mundo, levando a uma nova era glacial. O climatologista Jack Hall (Dennis Quaid) tenta alertar as autoridades, mas é ignorado até que eventos catastróficos começam a ocorrer. Enquanto isso, seu filho Sam (Jake Gyllenhaal) fica preso em Nova York, enfrentando temperaturas letais e enchentes. Determinado a salvá-lo, Jack embarca em uma perigosa jornada. O filme destaca os impactos do aquecimento global e a resiliência humana diante da adversidade.

2. “O Jogo da Imitação” (2014)



Em “O Jogo da Imitação”, o matemático Alan Turing (Benedict Cumberbatch) lidera uma equipe para decifrar o código Enigma usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho revolucionário contribui para o fim da guerra, mas sua vida é marcada por perseguições devido à sua homossexualidade. O filme explora genialidade, sacrifício e injustiça.

3. “Argo” (2012)

“Argo” retrata uma operação secreta para resgatar seis diplomatas americanos escondidos no Irã durante a crise dos reféns de 1979. Usando a falsa produção de um filme como disfarce, a CIA e o governo canadense coordenam a audaciosa missão. O filme mistura tensão política e criatividade em uma narrativa eletrizante.

Séries

4. “The West Wing: Nos bastidores do Poder” (1999-2006)



“The West Wing: Nos Bastidores do Poder” acompanha o dia a dia da equipe do presidente dos Estados Unidos, Jed Bartlet (Martin Sheen), enquanto lidam com crises políticas, decisões complexas e dinâmicas pessoais. A série oferece uma visão idealista e envolvente dos bastidores da Casa Branca. É elogiada por seus diálogos inteligentes e abordagem política.

5. “Fauda” (2015-presente)

“Fauda” é uma série israelense que explora o conflito entre Israel e Palestina a partir da perspectiva de uma unidade de forças especiais israelenses. A trama acompanha Doron Kavillio e sua equipe em operações perigosas, equilibrando ação intensa com dilemas morais e pessoais. A série é reconhecida por sua abordagem realista e nuances do conflito.

Sobre Felipe Vasconcelos – Felipe Vasconcelos é um jovem estudioso de geopolítica, premiado em todas as suas 12 participações em MUN’s – Modelo de Simulação de Organismos Internacionais. Aos 17 anos, já realizou mais de 60 cursos sobre temas como segurnança internacional, terrorismo, guerra, entre outros. É criador do Observatório Atena, perfil que visa difundir conhecimento sobre geopolítica, história e economia para estudantes, além de estagiar na Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Cooperação da Prefeitura do Rio de Janeiro, lecionar cursos de Geopolítica para jovens e escrever sobre Política Internacional em diversos portais.