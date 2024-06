Cinco dicas para se preparar para a redação do Enem

Os estudantes em fase pré-vestibular já estão em contagem regressiva para a prova mais aguardada do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para o ensino superior. Programado para os dias 3 e 10 de novembro, neste ano o Enem conta com mais de 5 milhões de inscritos, segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A prova, composta por questões das matérias do Ensino Médio e Redação, vale 1000. Mas como se preparar para a redação e alcançar a nota máxima? Para ajudar os vestibulandos que estão em preparação, a autora do material de redação do Fibonacci Sistema de Ensino, Denise Leal, reuniu cinco dicas importantes que vão ajudar o estudante para quando chegar a hora. Confira:

1.Competências que precisam ser dominadas:

Primeiramente, é necessário que o vestibulando entenda as características das competências do Enem e o que cada uma delas cobra. Ou seja, é importante ter em mente o domínio da norma gramatical da língua portuguesa; ter compreensão total sobre o tema da redação, o modelo de escrita, o uso de um repertório que seja legitimado, persistente e produtivo. Além disso, o estudante precisa praticar para conseguir produzir um texto com o desenvolvimento das ideias, organização clara, e avaliar a coesão e coerência do conteúdo.

2.Ampliando o repertório cultural para citações:

De acordo com Denise, é necessário que o vestibulando entenda que ele estudou pelo menos 11 anos na vida e que ele tem conhecimento de outras áreas, como história, geografia, filosofia e química. “Muitas vezes, essas áreas são um respaldo para discutir argumentativamente o tema em questão. Ou seja, o estudante precisa levar em consideração as outras disciplinas na hora de desenvolver o tema da redação”, explica.

3.Possíveis temas para a redação:

O tema a ser solicitado da prova sempre foi um questionamento muito presente entre os vestibulandos. Na edição passada, a prova de Redação do Enem escolheu tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Para a edição de 2024, embora seja muito difícil de prever o tema e a forma de abordagem do tema, segundo a professora do Fibonacci, é importante que os vestibulandos se atentem para assuntos de debate atual, tais como: combate ao bullying e a lei anti-bullying; combate ao racismo estrutural; redução da evasão escolar; no eixo da saúde, desafios a serem enfrentados para reduzir a obesidade e a precarização do trabalho.

4.Como construir introduções e conclusões de qualidade:

“Na hora de passar para o papel e construir um material de qualidade, é preciso muita calma e atenção”, destaca a professora de Redação. Para elaborar uma boa introdução, é interessante que o vestibulando traga um repertório legitimado, pertinente e produtivo, associado à frase temática e à apresentação da tese, ou seja, aos argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto.

5.Revise o material com atenção:

A revisão é um dos passos mais importantes para uma redação de qualidade, pois é com ela que o vestibulando vai garantir as boas práticas da redação e a qualidade do material. “O vestibulando precisa reservar um tempo para ler o conteúdo com atenção, corrigir os possíveis erros gramaticais e ortográficos, e ajustar partes que possam ser melhoradas”, conclui.