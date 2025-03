Cinco dicas para manter a saúde bucal das crianças na escola

Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que, em 2023, 53% das crianças brasileiras de 5 anos estavam livres de cáries, um aumento significativo em relação aos 46,6% registrados em 2010. No entanto, ainda há um caminho a percorrer, já que 41,2% das crianças dessa faixa etária apresentam ao menos um dente com cárie não tratada, e 10% necessitam de tratamento odontológico de urgência.

Para a dentista Fernanda Oliani, da Oral Sin, o retorno às aulas é o momento ideal para reforçar a importância da higiene bucal na rotina das crianças. “Retomar uma rotina de higiene adequada, aliada a uma alimentação equilibrada, ajuda a prevenir problemas como cáries e gengivite. Pequenos gestos diários, como escovar os dentes após as refeições e fazer visitas regulares ao dentista, fazem toda a diferença para garantir um sorriso saudável ao longo do ano letivo”, afirma.

Para garantir sorrisos saudáveis no período escolar, a especialista compartilha cinco dicas essenciais para aplicar no dia a dia das crianças;

1- Escolha de lanches saudáveis

Evite incluir na lancheira alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas, salgadinhos e guloseimas açucaradas. Esses produtos são ricos em açúcares e contribuem para o desenvolvimento de cáries. Opte por frutas frescas, lanches assados com baixo teor de sal e incentive o consumo regular de água. A alimentação equilibrada é crucial para a saúde bucal e geral das crianças.

2- Retorno à rotina de higiene bucal

Reestabeleça uma rotina de escovação dos dentes pelo menos três vezes ao dia, especialmente após as refeições principais. Para tornar esse momento mais agradável, os pais podem escovar os dentes junto com os filhos, utilizando músicas que eles gostem para marcar o tempo adequado de escovação, que deve ser entre 2 e 3 minutos.



3- Kit de higiene bucal na mochila

Prepare um kit de higiene bucal para que a criança leve na mochila, contendo escova de dentes, pasta de dente e fio dental. Isso facilita a manutenção da higiene mesmo durante o período escolar. Ter os itens necessários à disposição incentiva a criança a manter os cuidados bucais fora de casa.



4- Monte um painel de atividades diárias

Crie, junto com a criança, um painel que liste atividades diárias, como escovar os dentes três vezes ao dia, arrumar a cama e trocar de roupa. Transforme essas tarefas em um sistema de pontuação, oferecendo pequenas recompensas ao atingir os objetivos. Essa estratégia lúdica pode motivar os pequenos a manterem hábitos saudáveis.

5- Atenção aos sinais de problemas bucais

Esteja atento a sinais como dentes amarelados, presença de placa visível, sangramento gengival, mau hálito ou queixas de dor. Esses sintomas podem indicar problemas bucais que necessitam de atenção profissional. A detecção precoce é fundamental para um tratamento eficaz e menos invasivo.