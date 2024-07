Cinco dicas infalíveis para organizar seu orçamento pessoal

Você já parou para pensar de forma organizada sobre seus gastos e investimentos? Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam negligenciando o planejamento financeiro, essencial para que o dinheiro não falte no fim do mês e importantes metas (como fazer uma viagem, adquirir um carro ou imóvel) sejam alcançadas.

“Na grande maioria dos casos, os problemas financeiros são causados mais por uma má administração dos recursos do que pelo valor da renda em si”, diz Paco Fazito, Consultor Financeiro, Mestre em Administração de Empresas e Embaixador da S.I.N. Implant System. “Organizar as finanças não é apenas uma questão de economia de dinheiro, mas sim de criar caminhos para a realização de sonhos e objetivos e conquistar a tão sonhada liberdade financeira”, conclui.

Confira, a seguir, cinco dicas do consultor para organizar seu orçamento pessoal:

Conheça seus ganhos e gastos. O primeiro passo para uma gestão financeira eficiente é entender em detalhes a situação financeira atual. Antes de tudo, é preciso listar todos os ganhos mensais, incluindo salário, renda extra, benefícios e qualquer outra fonte de receita. Em seguida, divida-os em duas categorias principais: despesas fixas e variáveis. “Fazer esse controle é fundamental para que seja possível avaliar onde é possível economizar e controlar os gastos”, explica Paco.

Estabeleça metas financeiras. Quando existem objetivos a serem perseguidos, fica mais fácil tomar decisões e se manter motivado. “As metas ajudam a manter a disciplina financeira, seja para quitar dívidas, economizar ou investir em um bem mais caro”, diz Paco. “Elas devem ser específicas, relevantes e com prazo determinado. Hoje em dia existem vários aplicativos de banco que permitem ao usuário criar caixinhas para suas metas, o que simplifica esse processo”, conclui.

Crie um plano de orçamento. Uma planilha detalhada é fundamental para garantir que o valor que você ganha seja superior do que seus gastos e também ajuda a economizar. “Neste documento, a pessoa deve criar categorias, como moradia, alimentação, transporte, lazer e poupança e, em seguida, determinar um limite de gastos para cada uma”, orienta Paco. “É importante revisá-lo com frequência para adaptá-lo sempre que for necessário”, completa.

Construa uma reserva de emergência. Toda pessoa deve ter um valor poupado, destinado a custear imprevistos que podem acontecer em sua vida. “Esse aporte deve estar investido em um produto financeiro seguro, com baixíssima chance de perdas e alta liquidez, já que o resgate pode acontecer a qualquer momento”, diz Paco. “O ideal é ter um valor equivalente a pelo menos seis meses do custo mensal”, conclui.

Busque a orientação de um consultor financeiro. “Um profissional especializado poderá fazer uma análise minuciosa da vida financeira do cliente, ajudando-o a conquistar um planejamento financeiro personalizado e eficaz para suas necessidades e objetivos”, diz Paco. “Isso pode fazer toda a diferença na construção de um futuro mais próspero e seguro”.