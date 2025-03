Cinco destaques do Ford Mustang Mach-E, o único elétrico que é um Mustang

Dirigir um carro elétrico exige uma certa adaptação para quem está acostumado com motores a combustão. A ausência de ruído e de marchas logo chama a atenção do motorista, que também precisa se habituar às respostas diferentes do acelerador e à troca das paradas no posto pela recarga na tomada. Mas pilotar um Mustang elétrico é algo que leva essa experiência a um outro patamar.

“O Mustang Mach-E é um veículo diferenciado de tudo o que existe hoje no mercado, tanto em termos de versatilidade e performance como pela experiência que oferece ao consumidor”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “Como dizemos, ele é o único elétrico que é um Mustang.”

Destacamos aqui cinco pontos que fazem do Mustang Mach-E GT Performance um veículo fora do comum.

1 – Design inovador – O Mustang Mach-E entrega muita inovação tecnológica sem abrir mão de elementos clássicos de design do esportivo, com capô longo em formato de nariz de tubarão, teto com caimento fastback e lanternas de três barras. O interior minimalista e tecnológico combina multimídia SYNC 4 ultramoderna com tela de 15,5” integrada com o painel de instrumentos de 10,2”. Seu teto solar panorâmico, o maior já usado em um veículo da marca, aumenta a sensação de amplitude da cabine e tem um revestimento especial contra raios infravermelhos e ultravioleta.

2 – Porta-malas dianteiro – No espaço sob o capô, que nos carros convencionais é reservado ao motor, ele traz um compartimento extra para bagagem, batizado de “frunk” (abreviação de “front trunk”), com capacidade de 139,5 litros. Muito útil para transportar itens como mochilas e compras, ele também possui vedação contra água e um dreno que facilita a limpeza. Junto com o porta-malas traseiro, de 402 litros, aumenta a versatilidade para carregar diferentes objetos.

3 – Direção com um pé – Um dos recursos avançados do Mustang Mach-E é a opção de dirigir usando só o pedal do acelerador, o One Pedal Drive, que também aciona os freios quando se alivia o pé, acoplado ao sistema de regeneração de energia da bateria. A sensibilidade da aceleração e da frenagem pode ser definida pelos modos de condução.

4 – Sustentável e econômico – O crossover tem autonomia de 379 km. Uma recarga de cerca de três horas, duas vezes por semana, normalmente é suficiente para quem roda até 90 km por dia. A recomendação é que a recarga seja feita à noite, com o carregador residencial portátil fornecido com o veículo, o Ford Mobile Wallbox, de 7 kW. A recarga também pode ser programada e acompanhada pelo celular com o aplicativo FordPass.

5 – Alma esportiva – Apesar do padrão inédito de eficiência, não se engane, estamos diante de um Mustang. Ao volante, a resposta pronta dos dois motores elétricos com potência de 487 cv, torque de 87,7 kgfm e tração integral eAWD, impressiona até quem está acostumado com superesportivos. Bastam 3,7 segundos para chegar aos 100 km/h. A distribuição equilibrada de peso, o centro de gravidade baixo, a suspensão com amortecedores adaptativos MagneRide e os freios dianteiros Brembo também contribuem para a excelente estabilidade e controle.