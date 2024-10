Cinco coisas que seu dentista gostaria que você soubesse

No próximo dia 25, é celebrado, em todo o Brasil, o Dia do Dentista. Como é de conhecimento geral, para manter a saúde bucal em dia, é preciso ter uma rotina de higiene, que envolve escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, usar fio dental regularmente e visitar o dentista a cada seis meses.

No entanto, muitas pessoas não seguem esses conselhos por não compreenderem a importância da boa saúde bucal.“A verdade é que a atenção com a saúde oral vai muito além de apenas evitar o surgimento de cáries”, diz a Dra. Camila Lima, Especialista em reabilitação oral e estética e Embaixadora da S.I.N. Implant System. “A boca é como uma janela para a saúde geral do organismo, pois está intimamente ligada ao bem-estar geral. Cuidar dos dentes e gengivas ajuda a prevenir doenças como gengivite e periodontite e, além disso, a inflamação crônica local pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e até mesmo agravar condições crônicas”, conclui.

Confira, a seguir, cinco coisas que a especialista considera fundamentais que seus pacientes tenham conhecimento: