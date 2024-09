Cinco capitais estão há mais de 100 dias sem chuvas

Com diversas queimadas e baixa qualidade do ar, cinco capitais do país também enfrentam falta de chuva estão há mais de 100 dias sem precipitações.

Não há previsão de chuvas para essas cidades nos próximos dias. Informações foram divulgadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Belo Horizonte lidera o ranking, com 150 dias sem chuva. Segundo o Inmet, a última vez em que choveu foi em 19 de abril. Para hoje, há um aviso de perigo potencial sobre a baixa umidade do ar, com a mínima em 20%.

Três capitais estão na região centro-oeste; em Brasília não chova há 146 dias. Goiânia enfrenta 144 dias de estiagem, Cuiabá 121 dias, e Palmas, única da região Norte, há 119 dias. Em todas as cidades há alerta para baixa umidade.

Confira as capitais do país com maior número de dias sem chuvas em 2024:

Belo Horizonte (MG) – 150 dias

Brasília (DF) – 146 dias

Goiânia (GO) – 144 dias

Cuiabá (MT) – 121 dias

Palmas (TO) – 119 dias

ALERTA DE BAIXA UMIDADE

Nas áreas com alerta de baixa umidade, o Inmet sugere alguns cuidados:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Hidratar a pele e umidificar o ambiente.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).