Cinco anos sem João Gilberto

Há cinco anos, o Brasil perdia João Gilberto. Apontado como o “pai da Bossa Nova”, o artista deixou um legado com 16 obras musicais e 648 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. A partir dos seus dados musicais, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento para lembrar sua trajetória.



O estudo do Ecad indicou que “Wave” foi a música gravada e interpretada por João Gilberto mais tocada nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública. A canção é de autoria de Tom Jobim e ficou na liderança do ranking, seguida por “Chega de saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e “Desafinado”, de Newton Mendonça e Tom Jobim, que completaram o top 3.



João Gilberto Prado Pereira de Oliveira nasceu na Bahia, no dia 10 de junho de 1931, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de julho de 2019. A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os seus herdeiros continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias). Para que o Ecad continue a repassar os valores em direitos autorais a compositores e artistas, que fazem parte da gestão coletiva no país, é imprescindível que o pagamento referente ao licenciamento musical seja feito por pessoas e empresas que utilizam música em seus negócios e nos diversos canais e espaços públicos.



Ranking das músicas gravadas e interpretadas por João Gilberto mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de execução pública Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão

Posição Música Autores 1 Wave Tom Jobim 2 Chega de saudade Tom Jobim / Vinicius de Moraes 3 Desafinado Newton Mendonca / Tom Jobim 4 Tim tim por tim tim Geraldo Jacques / Haroldo Barbosa 5 Doralice Dorival Caymmi / Antonio Almeida 6 Aquarela do Brasil Ary Barroso 6 Milagre Dorival Caymmi 7 Corcovado Tom Jobim 8 O pato Neuza Teixeira / Jayme Silva 9 Só danço samba Tom Jobim / Vinicius de Moraes 10 Samba da minha terra Dorival Caymmi