Cinco anos após morte de Gugu, disputa por herança continua

Nesta quinta-feira, 21 de novembro, completaram-se cinco anos desde o falecimento do renomado apresentador Gugu Liberato. Desde então, a disputa em torno de sua vasta herança tem ocupado as páginas de jornais e revistas, revelando uma série de embates judiciais que envolvem reconhecimento de paternidade e alegações de uniões estáveis.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem, três processos principais estão em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. O primeiro é o inventário da família de Gugu; o segundo busca o reconhecimento de uma união estável com Thiago Salvático; e o terceiro trata do possível reconhecimento de paternidade por parte de Ricardo Rocha.

Gugu Liberato havia elaborado um testamento em 2011, no qual destinava 75% de seu patrimônio, estimado em R$ 1 bilhão, aos seus três filhos: João Augusto, Marina e Sofia Liberato. Os restantes 25% seriam divididos entre cinco sobrinhos. Sua mãe, Maria do Céu Moraes, receberia uma pensão vitalícia mensal de R$ 163 mil.

Em relação ao reconhecimento de paternidade, Ricardo Rocha, empresário paulista que alega ser fruto de um relacionamento da adolescência do apresentador, entrou com uma ação para investigar a paternidade. A Justiça chegou a bloquear parte da herança para análise do caso, mas posteriormente suspendeu essa decisão até a realização de uma audiência conciliatória.

Por outro lado, Thiago Salvático busca reverter uma sentença judicial que negou sua solicitação de reconhecimento de união estável com Gugu. Seu advogado espera que o processo comece a tramitar ainda no próximo ano.

Enquanto isso, Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, renunciou à ação judicial na qual pleiteava reconhecimento de união estável com Gugu. Essa decisão encerrou uma longa disputa pela herança.

Os filhos do apresentador seguiram caminhos diversos: João Augusto concluiu sua formação acadêmica nos Estados Unidos em Administração e Comunicação, enquanto suas irmãs Sofia e Marina se tornaram influenciadoras digitais.

A expectativa é que as questões legais envolvendo o espólio do apresentador sejam resolvidas até o início de 2025, após a conclusão dos testes e julgamentos pendentes. As partes envolvidas aguardam por desfechos judiciais que possam finalmente encerrar os capítulos dessa história familiar.