CIESP SBC realiza 3ª edição do ESG na Indústria

No dia 13 de novembro, a partir das 18h, o CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, regional de São Bernardo do Campo realizará a terceira edição do evento “ESG na Indústria”, consolidado como um dos principais fóruns de discussão sobre práticas empresariais responsáveis e sustentáveis da região do ABC.

Voltado para empresários, colaboradores e toda a sociedade, o encontro abordará as tendências mais recentes e as estratégias essenciais para uma indústria mais consciente e alinhada com os pilares de ESG – Ambiental, Social e Governança.

O evento contará com painéis comandados por duas das maiores referências sobre o assunto do país, Tarcila Ursini e Aline Perez, que oferecerão uma visão abrangente sobre governança climática e sustentabilidade. Ambas trarão suas vivências e perspectivas estratégicas para capacitar as empresas na implementação de práticas responsáveis, inspirando organizações a assumirem uma postura proativa frente aos desafios ambientais e sociais contemporâneos.

Vale destacar que Tarcila Ursini é embaixadora da Climate Governance Initiative pelo Fórum Econômico Mundial e está entre as 16 mulheres, eleitas pela Revista Forbes, que mais se destacam em conselhos nos setores de Agro e Alimentos no Brasil. Já Aline Perez é diretora de engajamento corporativo para a América Latina na The Nature Conservancy (TNC).

A programação também trará o case da B. Grob do Brasil, com a presença do presidente Michael Heinrich Bauer e do analista sênior de melhoria contínua e encarregado de ESG da empresa, Thiago Rodrigues Campos da Silva.

O evento contará com o lançamento da pesquisa “Saúde Mental – um desafio para as indústrias no momento atual”, conduzido por Ana Manssour, idealizadora do Verbo Mulher. A pesquisa abordará a relevância da saúde mental no ambiente corporativo, especialmente no setor industrial.

Programação:

– 17h30 – Recepção e Credenciamento

– 18h – Abertura Oficial: com Prof. Dr. Vagner Bernal Barbeta (Reitor da FEI), Mauro Miaguti (Diretor Titular do CIESP SBC) e Vitor Seravalli (Diretor do Grupo de ESG)

– 18h15 – Case B. Grob do Brasil: Conformidade com Normas Brasileiras, Requisitos de Clientes e Legislação Alemã, com Michael Heinrich Bauer e Thiago Rodrigues Campos da Silva

– 18h45 – Clima, Cadeias e Compromisso: Como Preparar Empresas para o Futuro Sustentável com ESG – Aline Perez

– 19h25 – Governança Climática e Sustentabilidade: O Papel Estratégico dos Conselhos de Administração – Tarcila Ursini

– 20h05 – Lançamento da Pesquisa: “Saúde Mental – um desafio para as indústrias no momento atual” – Ana Manssour

Data: 13/11/2024

Recepção e Credenciamento: 17h30

Local: Campus FEI SBC

Entrada: 1 pacote de fralda geriátrica que será doado a uma instituição da região.

Inscrição e informações: https://bit.ly/CIESPSBC3ESG

Vagas limitadas.