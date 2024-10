CIESP SBC Fomenta Sinergia e Geração de Negócios entre Empresas Associadas

O CIESP SBC realizou sua reunião de Diretoria e Conselho do mês de outubro, homenageando as empresas associadas que celebram aniversários nos meses de setembro e outubro.

Além das homenagens, o evento proporcionou uma oportunidade valiosa para networking entre as empresas, promovendo a troca de informações e fortalecendo laços de cooperação.

Entre as empresas homenageadas, destacou-se a Termomecanica, que este ano celebra 82 anos de história.

A Presidente do Conselho de Administração, Regina Celi Venâncio, ressaltou a importância da Termomecanica para o desenvolvimento econômico de São Bernardo do Campo, assim como o impacto social da Fundação Salvador Arena, instituição sem fins lucrativos criada em 1998 pelo engenheiro Salvador Arena.

A Fundação Salvador Arena desenvolve programas sociais com o objetivo de integrar grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes uma nova perspectiva de vida, baseada em dignidade, educação e cidadania — pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa.

O Diretor Titular do CIESP SBC, Mauro Miaguti, destacou a relevância desses encontros: “Desde o início do ano, temos realizado reuniões plenárias bimestrais para homenagear nossas empresas associadas aniversariantes. Essa iniciativa é importante não apenas pela celebração, mas principalmente por criar uma plataforma de interação entre as associadas. Esses encontros fortalecem o networking, facilitando a troca de serviços e ideias, gerando novas oportunidades de negócios e sinergias que contribuem para o crescimento e inovação da indústria em nossa região.”

Confira as empresas homenageadas da noite:

AIDA Agency

BASF S/A

Bom Sinal Comunicação Visual LTDA

Carchel Anodização Coloração LTDA

Christensen Roder Ind. De Produtos Diamantados LTDA

Eletra Industrial LTDA

Futurolog Com. Movimentação e Logística LTDA

Hurner do Brasil Equipamentos Técnicos LTDA

Marzurky Indústria e Comércio de Embalagens LTDA

Metalúrgica Dulong LTDA

Multicel Pigmentos Indústria e Comércio LTDA

Novemp Ind. Com. LTDA

Selco Tecnologia e Indústria LTDA

SISCOM Teleatendimento Telesserviços LTDA

Termomecanica São Paulo S/A