Ciesp Santo André investe em parcerias com startups para impulsionar inovação na indústria

A Diretoria Regional de Santo André pretende estreitar laços com startups para fomentar a inovação entre as indústrias da região. A informação foi dada na noite da última quinta (26), pelo diretor do Ciesp Santo André, Norberto Luiz Perrella, durante a cerimônia de comemoração dos 70 anos da entidade, que aconteceu no auditório Heleny Guariba e que contemplou diversas homenagens a industriais.

O Ciesp, bem como universidades, o Sebrae-SP e cerca de 50 startups se uniram em uma nova comunidade de inovação da região chamada “ABC Valley”. Perrella explica que hoje cerca de 70% das empresas associadas ao Ciesp são micro e pequenas e que, muitas vezes, não têm recursos para tomarem iniciativas no sentido de obter melhorias tecnológicas. Na sua avaliação, as startups podem oferecer grandes oportunidades neste aspecto.

A entidade pretende realizar reuniões e eventos que estabeleçam uma aproximação efetiva entre as indústrias e as startups da ABC Valley. “Então, nós nos aproximamos do ABC Valley, que é uma comunidade de startups. Hoje, nós sabemos que as startups estão sempre trabalhando pela solução de problemas e isso para a indústria é algo extremamente relevante”, disse o diretor.

Perrella disse ainda que se sente “orgulhoso e muito satisfeito” estando à frente da diretoria regional do Ciesp no aniversário de 70 anos da entidade em Santo André. Segundo ele, o Ciesp tem ajudado as indústrias a resolverem suas dificuldades ao longo da história, oferecendo apoio e representatividade. O Ciesp em Santo André foi oficialmente criado em 30 de agosto de 1954.

Parque Complementar

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que participou do evento de aniversário e foi um dos homenageados pela diretoria de Santo André, afirma que a região tem grande potencial para novas vocações. Ele avalia que por já ter um grande parque industrial, a região poderá atrair um outro parque complementar ao já existente. “Eu acho que Santo André tem um trabalho magnífico a fazer. É uma regional supertradicional, que viveu na veia a industrialização, a criação do parque industrial do ABC e que agora está experimentando a transição de uma indústria tradicional para a neoindustrialização, com o apoio das startups. É um salto muito importante de inovação e tecnologia, frente que sempre moveu a região”, disse Cervone.