Ciesp realiza missa em capela histórica erguida por família Matarazzo nos anos 20

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realiza nesta quinta (22), uma Missa em Ação de Graças pelos 95 anos da entidade.

A celebração acontecerá na Capela Santa Luzia, em São Paulo, que tem forte simbolismo para a história da indústria paulista por ter sido erguida pela família Matarazzo, ícone da Indústria e cujo patriarca, Francesco Matarazzo, foi o idealizador, fundador e primeiro presidente do Ciesp em 1928.

Diretores das 42 regionais e distritais do Ciesp foram convidados para a missa, visto que pela manhã acontecerá a reunião mensal de diretoria na sede da entidade, localizada no icônico predio da Avenida Paulista. O Ciesp representa hoje 8 mil indústrias associadas de todo o estado de São Paulo.

De acordo com o presidente do Ciesp, Rafael Cervone, a escolha da capela representa um precioso simbolismo e homenageia seu fundador.

A construção data de 1922 e é tombada como Patrimônio Histórico Nacional. Na época de sua construção, o projeto nasceu por iniciativa de Dona Virgínia Matarazzo, cunhada do industrial Conde Matarazzo, um dos fundadores que fundou o Ciesp ao lado de Jorge Street e Roberto Simonsen.

A construção da capela teve por objetivo realizar um agradecimento por graça alcançada por um dos filhos de Virgínia, após a recuperação de uma doença oftalmológica. Na fé católica, Santa Luzia é considerada a protetora dos olhos.

A capela foi reinaugurada dez anos atrás após ter tido, dentre outras coisas, o restauro de suas paredes com a técnica milenar Scagliola, a recuperação do altar de mármore e ter incorporado soluções inovadoras em sua infraestrutura, que contam hoje com colunas de concreto com 60 metros de altura.

“Essa capela tem uma história que é muito simbólica para nós. Assim como o Ciesp, a capela é um marco de longevidade e resiliência. Estamos muito felizes porque desde o início do nosso atual mandato, pensávamos em realizar esta missa, mas por uma série de fatores, tivemos que adiar esta iniciativa”, disse Cervone, que está na presidência desde janeiro de 2022.

A missa será celebrada pelo bispo Dom Fernando Antônio Figueiredo e terá o Quinteto de Cordas da Filarmônica Bachiana do Sesi-SP.

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Local: Capela Santa Luzia (Alameda Rio Claro, 40, Bela Vista)

Data: dia 22/02/2024 (quinta)

Horário: 15h