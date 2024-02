Ciesp promove encontro com empresas da região de Diadema para esclarecer efeitos práticos da Reforma Tributária

A diretoria regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Diadema promove, no próximo dia 21 (quarta), a reunião plenária para empresários com o tema “Análise da Reforma Tributária”. Será a primeira oportunidade da região de conhecer os aspectos mais importantes sobre a reforma e seus impactos na indústria.

Para falar sobre este tema, a regional convidou o diretor jurídico do Ciesp, o advogado Helcio Honda, que é especialista no tema e abordará as vantagens e desvantagens da reforma, bem como as tendências futuras para a economia brasileira.

De acordo com Honda, este ano serão discutidas as leis complementares, visto que o Congresso Nacional aprovou no ano passado, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) da reforma. O PEC e as leis complementares possibilitarão o novo sistema com o IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição Sobre Bens e Serviços), que vão simplificar e substituir impostos como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), PIS (Programa de Integração Social), Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e ISS (Imposto Sobre Serviços).

“O empresário se pergunta se vai ter ou não substituição tributária, como fica o produto dele a partir dessas mudanças, como ficam os créditos acumulados de ICMS, PIS, Cofins? São perguntas práticas. As empresas precisam entender como proceder. Nós teremos um período em que os dois sistemas, o novo e o antigo, coexistirão”, afirma Honda.

O advogado ressalta que quanto mais conhecimento, mais o empresário terá condições de discutir e planejar o seu negócio no período de transição, até que o novo sistema torne-se efetivo e único.

Análise da Reforma Tributária

data: 21 de fevereiro (quarta)

horário: 11h

local: Ciesp Diadema

Entrada gratuita