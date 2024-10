Ciesp prepara 18º Congresso Estadual de Empreendedorismo

O Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realiza no próximo dia 11 de novembro, o 18º Congresso Estadual de Empreendedorismo. O público-alvo do evento são profissionais e lideranças do setor industrial, empresários em geral e jovens empreendedores.

O Congresso acontecerá das 9h às 18h e uma bateria de palestras. Os temas serão: empreendedorismo, tendências mundiais, inovação, transformação digital, sustentabilidade, ESG, Inteligência Artificial, liderança empreendedora, competitividade e economia circular.

Histórico

O congresso, que acontece em São Paulo este ano, em anos anterior já passou por cidades como Ribeirão Preto, Americana, Jundiaí, Guarulhos, Sorocaba, Campinas, Santos, Santo André, Araraquara, Botucatu, Taubaté e São Carlos.

“O nosso objetivo é desenvolver líderes empresariais, disseminar conhecimento e promover interação e integração entre indústrias de todo o país”, disse Luciano Osses Micheletto, diretor do Núcleo de Jovens Empreendedores e responsável pelo evento.

De acordo com ele, o NJE do Ciesp está presente hoje em 245 municípios do estado de São Paulo, vinculados a 22 das 42 regionais do Ciesp. O núcleo existe desde 1992, quando surgiu com o nome de “Grupo de Jovens Empresários”. A missão do NJE é formar novas lideranças empresariais e institucionais.

18º Congresso Estadual de Empreendedorismo

Data: 11 de novembro

Horário: das 9h às 18h

Local: Sede Fiesp/Ciesp (Avenida Paulista, 1313 – 15º andar) – São Paulo

Inscrições