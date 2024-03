CIESP – História de protagonismo no desenvolvimento industrial

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), que comemora 96 anos em 28 de março, tem contribuído de modo significativo para o avanço do setor. Com mais de oito mil associados e 42 diretorias regionais, é um dos protagonistas da sociedade na proposição de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, como ocorreu com a reforma tributária do consumo, já aprovada e sancionada.

Também defendemos, ao lado da FIESP, uma política de fomento setorial. Por isso, apoiamos o lançamento da Nova Indústria Brasil (NIB) e continuamos mobilizados para que seja bem-sucedida. Isso é importante para o progresso brasileiro, pois o parque fabril gera empregos em grande escala, paga os melhores salários, é o que mais investe em tecnologia e agrega valor às exportações. Proporcionamos, ainda, assessoria jurídico-consultiva e técnica, econômica, comércio exterior, meio ambiente, infraestrutura, tecnologia, sustentabilidade, crédito e apoio em pesquisas, feiras, simpósios, rodadas de negócios, cursos e convênios.

Lutamos pela indústria com um olhar mais amplo: acreditamos muito no potencial do nosso setor de contribuir para que o Brasil seja um país melhor e capaz de ascender ao patamar de economia de renda alta. Não é por acaso que damos oportunidade aos jovens no primeiro emprego, bem como oferecemos colocações às mulheres – notadamente às que são arrimos de família. Este é o desafio que sempre moveu a entidade e segue inspirando nosso trabalho.