Ciesp Diadema vai promover encontro de crédito para micro, pequena, média e grande indústria

Iniciativa da instituição regional é fazer com que pequenos, médios e grandes empresários tenham oportunidades de crédito. Se uniram nessa missão o Sebrae, Polo de Cosmético, Prefeitura e Associação Comercial

Pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional das Indústrias), um balanço Panorama da Pequena Indústria correlacionando os anos de 2013 a 2023, mostrou dificuldades no acesso ao crédito junto com a alta carga tributária e o que vem dificultando a vida financeira das pequenas indústrias.

Diretor Titular do Departamento da Micro, Pequena, Média Indústria e Acelera Fiesp da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Pierre Zaide, comentou das ações que estão sendo tomadas e estratégias que trouxeram resultados. “Criado em 2018, o Feirão de Crédito trouxe uma nova estratégia para aproximar as empresas de novos agentes financeiros, possibilitando a interação e relacionamento com mais de 25 agentes parceiros, desde bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos médios, cooperativas de crédito, hoje com às fintechs e Fdic´s”, disse o diretor.

Com esse novo formato, o Feirão leva atendimento, orientação e conteúdo para as empresas criarem a melhor estratégia de financiamento para seu negócio. “A Fiesp e o Ciesp (Centro das Indústria do Estados de São Paulo), promovem edições presenciais e virtuais do Feirão do Crédito. Já foram realizadas mais de 10 edições de Feirão de Crédito gerando mais de R$ 31 milhões de negócios entre bancos e empresas, revela o diretor titular do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Jr.

Uma ação inédita do Ciesp Diadema vai ajudar no acesso ao crédito, reunindo instituições bancárias e atores da cidade e região como Sebrae, Polo de Cosmético, Prefeitura e (ACE) Associação Comercial. “A edição que será realizada (18/04) no Ciesp Diadema vai trazer essa oportunidade as empresas da região com atendimento com as instituições financeiras já confirmadas. Estarão aqui o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Desenvolve SP, Santander, Sofisa, Sicredi e Sicoob”, revela o diretor do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Jr. que reforça o

Além disso, a atuação da Fiesp e do Ciesp, por meio da Central de Crédito FIESP/CIESP, tem conseguido apoiar o acesso ao crédito às micro, pequenas e médias indústrias, com bons resultados sendo mais de 27% de aprovação de crédito, gerando mais R$ 115 milhões de negócios entre empresas e agentes financeiros.