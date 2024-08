CIESP Diadema registra novo aumento nas importações

O Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior divulgou, no início do mês de agosto, o balanço comercial. O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema apresentou um novo aumento nas importações. A Regional registrou a soma de US$ 329 milhões. Na comparação ao mesmo período de 2023, houve um crescimento de 3,5%. Esses valores correspondem ao período de janeiro a julho deste ano.

Dentre os produtos importados registrados pela Regional, estão às máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (25%), plásticos e suas obras (14,6%) e instrumentos e aparelhos de óptica (8,3%). Esses produtos tiveram como origem países como China (25,3%), Alemanha (20,7%) e Estados Unidos (14,1%). Isso demonstra um aquecimento na produção das indústrias instaladas no município.

No setor de exportações, o CIESP Diadema registrou no total um ganho de US$ 117,2 milhões. Esse valor se refere ao período de janeiro a julho de 2024. Se comparado ao mesmo intervalo do ano passado, houve um decréscimo de 11%. Durante esse período, os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (33,2%), ferro fundido, ferro e aço (14,3%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,6%). Os destinos das exportações de Diadema foram os Estados Unidos (31,4%), Argentina (16,9%) e México (11,7%).

Rodada de Negócios

Trabalhando sempre com o objetivo de ajudar e melhorar os negócios entre as empresa, o CIESP Diadema fará no dia 10 de setembro mais uma Rodada de Negócios. O evento acontecerá das 13h às 18h, e será realizado no SESI Diadema, localizado na Avenida Paranapanema, 1.500, no bairro Taboão, em Diadema. As empresas interessadas em participar podem fazer as inscrições pelo site: rodadas.ciesp.com.br.