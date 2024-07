CIESP Diadema realizará encontro de negócios para alavancar a economia regional

O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Regional Diadema realizará no próximo dia 04 de julho o evento Encontro de Negócios. A reunião visa promover contatos com possibilidades de desenvolver negócios entre as empresas da região, bem como trocar experiências e valorizar o produto local.

Esse é o entendimento de Antônio Carlos Lago Machado, diretor da escola SENAI Manuel Garcia Filho. Para ele, eventos como esse proporcionam oportunidades para empregos, bem como para empresas encontrarem bons profissionais. “O Encontro de Negócios no SENAI é uma excelente oportunidade para as empresas conhecerem as qualificações, serviços e cursos oferecidos pela nossa instituição, visando suprir a sua necessidade de mão de obra qualificada. Nós vemos esses encontros como um ponto de convergência importante entre a educação e o mercado de trabalho” disse o diretor.

Já Roberto Malheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Diadema (ACE), acredita que essas relações entre as empresas tendem a aquecer a economia. “No Encontro de Negócios, o empresário irá encontrar oportunidades. Pois ele oferece algo que outro esteja necessitando. Com isso, vai proporcionar dinheiro circulando. E a parte econômica vai ser aquecida nesse momento”, relatou Malheiro, acrescentando que cada acordo firmado viabiliza dinheiro, o que privilegia a região.

De acordo com Adolfo Gazabin, sócio-proprietário da Nova Galrei Galvanoplastia, o Encontro de Negócios possibilita adquirir excelentes resultados. “Para a Galrei é muito importante participar dessas iniciativas do CIESP Diadema, por viabilizarem contatos com potenciais clientes e fornecedores locais. Isso melhora não só o desempenho nas vendas, como o resultado econômico da empresa reduzindo custos logísticos entre outras significativas vantagens” compartilhou Gazabin, que também é o 2º Vice-diretor do CIESP Regional Diadema.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, que trabalha para estimular o crescimento econômico da cidade. “Os acordos firmados entre as empresas no evento é uma forma de estimular o desenvolvimento econômico, e isso valoriza a cidade, pois uma cidade desenvolvida precisa ter uma política industrial desenvolvida. Esse modelo de aproximar os agentes, de parceria entre trabalho e renda, emprego e produção, tem que caminhar junto” falou Marcus Oliveira, agente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Também presente no Encontro de Negócios, o SEBRAE vê o evento de forma a promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo. “Sendo assim, o Encontro de Negócios promovido pelo CIESP Diadema vem de encontro ao propósito do SEBRAE, pois proporcionará contatos e conversas entre os participantes. Isso irá fomentar novas parcerias e novos contratos comerciais, fortalecendo assim as empresas locais com geração de emprego e renda”, afirmou o gerente regional do SEBRAE no Grande ABC, Vinícius Agostinho da Nóbrega.

O diretor titular do CIESP Diadema, Anuar Dequech Jr., entende que o evento é uma forma de estimular o crescimento econômico da região. “Ao promover parcerias e colaborações, o evento gera novas oportunidades de investimento e desenvolvimento. Além disso, a contratação de talentos qualificados da região aumenta a empregabilidade e a renda, contribuindo para o bem-estar econômico. Assim, o encontro desempenha um papel crucial na dinamização e crescimento sustentável da economia local”, pontuou Anuar.

Ele destacou ainda que o Encontro de Negócios é uma ótima oportunidade para empresários e empreendedores fazerem networking e fecharem parcerias de sucesso. “É uma atividade de prospecção pura. Ou seja, todos os participantes irão se apresentar para todos no formato de mesas de negociação. Isso possibilita buscar fornecedores locais, reduzindo assim as despesas com logística e possibilitando a redução de estoques” finalizou o gerente do CIESP Diadema.