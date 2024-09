Ciesp Diadema promove Rodada de Negócios com mais de 100 empresas

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) promove nesta terça (10), a partir de 13h30, a Rodada de Negócios. O evento visa aproximar fornecedores e empresas compradoras de todo o estado, fomentando negócios. Desta vez, 121 fornecedores se inscreveram e 32 empresas compradoras, as chamadas âncoras.



O evento contará com a presença do presidente em exercício do Ciesp, Francesconi Júnior.

Rodada de Negócios do Ciesp

Terça (10 de setembro)

13h30

Sesi-Diadema (avenida Paranapanema, 1.500)

O evento é aberto a jornalistas