CIESP Diadema promove palestra sobre a utilização de startup nos negócios

O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema, em sua Reunião Plenária, realizará no próximo dia 3 de outubro uma palestra para falar sobre a startup no meio dos negócios.

Embora o termo soe um pouco complexo, ele vem do inglês e significa “começar algo novo”. Uma startup nada mais é do que uma empresa em fase inicial que tem como objetivo desenvolver e melhorar um modelo de negócio inovador e escalável. É uma ideia inovadora que provoca impacto na sociedade. Sendo assim, indústrias de Diadema e associados irão apresentar suas vivências e Cases de sucesso utilizando a ferramenta, de modo que outros empresários possam ter a oportunidade de se atualizarem e se inspirarem e com isso obter o mesmo êxito.

O evento, que acontecerá no auditório do CIESP Diadema, é gratuito e estará aberto a todos.

Os interessados podem se inscrever ou buscar maiores informações através do telefone (11) 4056-4844 ou pelo e-mail: [email protected]. A palestra será no dia 03/10/2024 a partir das 10h.

O CIESP Diadema está localizado na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, s/nº, ao lado do Corpo de Bombeiros.