CIESP Diadema em parceria com SMA e Sedet fazem plantão para atendimento às empresas

O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema, em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente (SMA) e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), irão promover na quinta-feira (20) o plantão de atendimento as empresas. O encontro tem como objetivo informar e esclarecer todas as dúvidas para que empresários e empreendedores possam se regularizar e se adequarem dentro das normas estabelecidas, de modo que seus negócios não sejam prejudicados.

De acordo com o gerente do CIESP Diadema, Dário Sanchez, os atendimentos serão individualizados tanto pelos técnicos do Meio Ambiente, quanto pelos técnicos do Desenvolvimento Econômico. “No caso do Meio Ambiente, é uma ótima oportunidade para esclarecer dúvidas sobre as renovações e licenças de operações e o que está dentro da responsabilidade do município licenciar. Então ele consegue reduzir custos e ampliar a solução de problemas. No lado do Desenvolvimento Econômico, a indústria terá o detalhamento dos benefícios tributários, e entender qual o investimento que o empresário pode solicitar e incluir nesse requerimento para aproveitar o máximo à redução do IPTU 2025. O momento é agora”, enfatizou Sanchez.

Confirmado para o atendimento, o agente da secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Marcus Oliveira, irá esclarecer, entre outros assuntos, sobre os incentivos fiscais. “Vamos fazer um atendimento personalizado para identificar qual a área de atuação da empresa e como ela pode fazer o uso fruto dos benefícios. Além de responder as dúvidas que possam ter ficado e ajudar no processo dos descontos nos impostos”, relatou Oliveira.

Já a diretora da secretaria do Meio Ambiente, Ruth Ramos, explicou que o licenciamento ambiental é visto com o um pacto social e ambiental estabelecido entre o poder público e as atividades que compõe as empresas. “Temos como meta estabelecer esse diálogo ativo com o setor para proceder à melhoria do processo de licenciamento, que chamamos de desburocratização. Pensando nisso, criamos mecanismos para facilitar o fluxo de licenciamento, emissão de relatórios e diminuir os comunique-se. A partir disso, é que a gente pensou esse atendimento em conjunto com a CIESP, que já é parceira da prefeitura de Diadema”, esclareceu Ruth, lembrando que o objetivo é aproximar o licenciamento das atividades que estão sendo licenciadas e com isso melhorar o controle ambiental na cidade.

O plantão de atendimento será realizado na sede do CIESP Diadema, localizado na rua Caracas, 73, a partir das 9h. O atendimento será individualizado e por ordem de agendamento. Para participar do plantão de atendimento, basta fazer a inscrição através do telefone (11) 4056-4844, no whatsapp (11) 991689222 ou pelo e-mail: sueli.michelini@ciesp.com.br.