CIESP Diadema contará com 3 grandes montadoras do País na maior Rodada de Negócios

A Rodada de Negócios do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diretorias do ABCD, a ser realizado no dia 10 de setembro, será a maior dos últimos anos. Isso porque o evento contará com a participação de três das maiores montadoras do Brasil. Entre elas estão a Volkswagen, General Motors e Scania. Já são mais de 150 empresas inscritas para o evento, onde 1000 agendas de negócios estão confirmadas.

Coordenado pelo CIESP Diadema, esta edição da Rodada de Negócios surpreendeu de forma positiva devido à grande adesão das empresas. É o que aponta o Diretor Titular da Regional, Anuar Dequech Júnior. “Estamos muito contentes com essa Rodada de Negócios que nos surpreendeu positivamente em relação ao sucesso de engajamento. Já superamos 150 empresas inscritas e estamos com a marca de 1000 agendas de negociações confirmadas. Fato inédito na região. E ainda temos mais alguns dias para agregar mais pessoas. Esse Encontro de Negócios é o maior já realizado na região e está entre os 5 maiores já organizados no Estado de São Paulo”, afirmou.

Para o diretor, a participação de grandes montadoras no evento, como Volkswagen, General Motors e Scania, está ligada a diversos fatores, gerando assim boas oportunidades de negócios. “A participação dessas montadoras estão baseada na importância do CIESP e dada também a uma retomada econômica do mercado todo. Elas estão vendo a necessidade de uma proximidade de seus fornecedores. E com isso fica mais fácil em termos logístico e valores. Até porque existe um trâmite de transporte”, comentou Anuar Dequech Jr., que também observou: “Tem a questão do desenvolvimento tecnológico, para entender o que elas precisam”.

Segundo ele, o Grande ABC Paulista ainda é o pólo industrial mais importante do Estado de São Paulo. “A região permanece e continua importante pólo metalúrgico e principalmente industrial de São Paulo. Então, essas empresas participantes estão aproveitando essa base importante que a região tem para utilizar de apoio e fornecimento para eles. Com certeza, com o CIESP dando esse aval de conhecimento dessas indústrias, sabendo que estão ligadas a projetos importantes também do SESI e do Senai, isso se torna um facilitador para poder gerar negócios.”, acrescentou o diretor titular do CIESP Diadema.

Para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, este evento é de fundamental importância para as cadeias produtivas industriais da cidade. “A parceria entre o Desenvolvimento Econômico e o CIESP Diadema é fundamental para impulsionar as indústrias locais. A colaboração entre as duas entidades pode atrair novos investimentos, fomentar a inovação e a tecnologia, promover a sustentabilidade ambiental e aumentar a competitividade das empresas da região. Com isso, o desenvolvimento econômico e empresarial de Diadema é impulsionado, gerando benefícios não apenas para as indústrias, mas para toda a comunidade local”, destacou Adi dos Santos, secretário da pasta.

Ele apontou ainda que a ação pode trazer diversos benefícios não só para a cidade de Diadema, como para toda a região. “A Rodada de Negócios proporciona oportunidade única para as empresas locais expandirem suas redes de contatos, conquistarem novos clientes e fornecedores, e até mesmo acessarem novos mercados”, acrescentou Adi dos Santos, apontando que este é um sinal de que a economia está aquecendo. “Sem dúvida. Este número de agendas já confirmadas no Encontro de Negócios mostra que as empresas estão em busca de novas oportunidades de crescimento e de expandir suas operações. Além disso, pode sim gerar empregos indiretamente, seja através da criação de novas parcerias comerciais, investimentos ou até mesmo contratações diretas para atender a demanda crescente” concluiu o secretário.