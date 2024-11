CIESP Diadema aponta crescimento nas importações

O Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior divulgou, no início do mês de novembro, o balanço comercial. O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema apresentou um aumento nas importações no período de janeiro a outubro de 2024. A Regional registrou a soma de US$ 478,4 milhões, o que significa um crescimento de 9,2% na comparação ao mesmo período do ano passado.

Importações

Dentre os produtos importados registrados pela Regional, estão às máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (24,7%), plásticos e suas obras (14,8%) e instrumentos e aparelhos de óptica (8,3%). Esses produtos tiveram como origem países como China (26,1%), Alemanha (19,1%) e Estados Unidos (14%).

Exportações

No setor de exportações, o CIESP Diadema registrou no total um ganho de US$ 189,4 milhões. Esse valor se refere ao período de janeiro a outubro de 2024. Se comparado ao mesmo intervalo do ano passado, houve um decréscimo de 2,5%. Durante esse período, os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (40,7%), ferro fundido, ferro e aço (12,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (5,5%). Os destinos das exportações de Diadema foram os Estados Unidos (39,4%), Argentina (16,3%) e México (9,6%).