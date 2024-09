CIESP Diadema acredita ser importante debater a revisão da Norma ABNT NBR 10004

No próximo dia 1º de outubro, a Câmara Ambiental da Indústria Paulista (CAIP) realizará reunião para abordar a revisão do texto da futura Norma ABNT NBR 10004, que classifica resíduos sólidos. O regulamento entrará novamente em consulta no site da ABNT.

O encontro irá debater ações que propõem novos critérios e abordagens para a gestão dos resíduos, o que para o CIESP (Centro das indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema é de suma importância para que as empresas da região tenham comprometimento com o meio ambiente. Essa implantação trará reflexos e impactos nos processos de gerenciamento de resíduos das empresas.

Atualmente, a Norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. De acordo com a NBR 10004, a classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.

A reunião, exclusiva para empresas associadas aos sindicatos filiados à FIESP e empresas associadas ao CIESP, acontecerá no dia 1º de outubro a partir das 14h no auditório do 10º andar do Edifício FIESP. O encontro também pode ser acompanhado através da plataforma Zoom.