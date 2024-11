Ciência e tecnologia é tema de mais um episódio do “Me Conta, Brasil”

O 33º episódio do videocast “Me Conta, Brasil”, lançado nesta quinta-feira, 7 de novembro, alinha-se à realização da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja abertura, na última terça-feira (5), em Brasília, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criada em 2004, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o principal evento de divulgação científica do Brasil.

A iniciativa, que ocorre em diversas cidades do país, abrange todas as cinco regiões, com atividades em locais públicos, escolas, universidades e unidades de pesquisa. Além do Governo Federal, a organização também conta com a participação de governos estaduais e municipais, de instituições de ensino e pesquisa e de entidades ligadas à ciência e tecnologia.

Convidadas para debater o tema no “Me Conta, Brasil” desta semana, a diretora de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Juana Nunes, e a coordenadora de Prêmios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Lisandra Santos, ressaltaram a importância da iniciativa e a relevância do papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Juana Nunes foi didática ao explicar o papel de sua diretoria neste sentido: “popularizar a ciência e fortalecer a educação científica, desde a primeira infância até o ensino médio, o ensino técnico profissionalizante, para fazer com que a nossa juventude, nossas crianças tenham acesso ao conhecimento científico, possam aprender pesquisando e, ao mesmo tempo, incentivar os nossos museus planetários, para que eles possam chegar à sociedade brasileira da melhor forma, dando informação científica de qualidade e combatendo a desinformação”.

Já Lisandra Santos explicou como o CNPq atua para apoiar o desenvolvimento científico no Brasil. “O CNPq é uma instituição criada em 1951. Nós completamos 73 anos de existência agora em 2024. Durante todo esse tempo o CNPq investe em projetos de pesquisa e bolsas a pesquisadores e cientistas no Brasil. A 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais”, detalhou.

Acompanhe alguns dos principais pontos deste episódio do “Me Conta, Brasil”:

BIOMAS E BIODIVERSIDADE — (Juana Nunes) É um tema superativo hoje a gente pensar de que maneira o país precisa trabalhar melhor o conhecimento sobre a nossa biodiversidade, sobre os nossos biomas, as dificuldades que esses biomas têm na preservação, mas também pensar as culturas. As populações que habitam esses biomas, as maneiras que a gente, no cotidiano, cria tecnologias sociais para superar esses problemas. Então, é a diversidade cultural, os saberes tradicionais e o amor à natureza e aos biomas brasileiros. Tudo isso para encantar estudantes, professores para fazerem pesquisas de melhor qualidade e apresentarem o que as universidades, o que os institutos federais, o que as escolas estão fazendo, pesquisa na educação básica. Então, (a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) é uma festa da ciência e uma festa da nossa biodiversidade.

OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS — (Lisandra Santos) Toda a sociedade brasileira é convidada a participar. Pesquisadores, bolsistas, desde o ensino fundamental, o ensino médio, todos que quiserem estarão lá em todos os instantes. Especificamente no caso do CNPq, nós vamos apresentar as Olimpíadas Científicas. São 53 Olimpíadas Científicas financiadas pelo CNPq em 25 áreas do conhecimento diferentes. São 15 milhões de investimento e 7 mil bolsas concedidas neste programa.

GEOPARQUES DA UNESCO — (Juana Santos) As pessoas que visitarem a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vão encontrar experiências. Nós vamos ter o Parque dos Dinossauros Brasileiro, estamos chamando todos os geoparques da Unesco. A gente tem aqui no Cariri, na região de Minas, em Uberaba, a gente tem lá em Quarta Colônia, no Rio Viana do Sul, a gente tem dinossauros brasileiros que a juventude, o povo brasileiro não conhece. Então, a gente vai apresentar. O pessoal vai poder escavar, se sentir um arqueólogo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter muita tecnologia. Então, a gente vai ter arena gamer, vamos apresentar o que o Ministério faz nessa área. Temos os estandes de todas as unidades de pesquisa mostrando área nuclear, aviação. Tudo que é ciência, o que nossos laboratórios fazem, vai estar lá na nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

CAROÇOS DO AÇAÍ — (Lisandra Santos) O CNPq financia vários projetos de diferentes áreas do conhecimento, dentre elas de tecnologias sociais. E um dos casos que é bem interessante do Prêmio Jovem Cientista é um estudante chamado Edivan, do Pará, que fez um estudo pegando caroços de açaí para utilizar em filtro de água, para fazer a limpeza de água. Ele via que naquela comunidade lá, Ribeirinha, tinha condições sociais precárias. E ele conseguiu aproveitar esse material para trazer um benefício para a comunidade local.

HACKATHON — (Juana Nunes) A gente fez uma parceria com a Secom e entendemos que popularizar a ciência é uma aliada muito importante no combate à desinformação. Ano passado, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente iniciou um projeto de Hackathon, que é, na verdade, estudantes, por meio de equipes, pensarem soluções sobre como combater aquela desinformação. Ano passado foi sobre a vacina. E este ano, conectado com o tema da semana, que é bioma, a gente está discutindo o combate à desinformação sobre o clima. Porque a gente vê muitas notícias falsas circulando na internet, muita gente deturpando até dados científicos para dizer que não existe mudança climática no planeta. A gente precisa conscientizar a sociedade de que isso é muito sério, que é um assunto que tem a ver com toda a nossa existência no planeta e com a qualidade de vida das pessoas. E que nós precisamos combater esse tipo de desinformação, que faz com que a gente tenha prejuízos na nossa vida cotidiana, coloca em risco a vida das pessoas quando elas não acreditam que grandes mudanças climáticas podem realmente causar mortes. Então, a gente vai ter a juventude, nossos meninos do ensino médio, pensando em estratégias interessantes de redes para combater a desinformação.

O QUE É — O “Me Conta, Brasil” é um videocast para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do Executivo que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como as pessoas podem garantir os seus direitos e se beneficiar de ações federais. A cada apresentação, dois ou mais porta-vozes participam do diálogo.