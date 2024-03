CIEE realiza cadastro de estudantes em Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Primavera-Interlagos, da Linha 9-Esmeralda

Estudantes que transitarem pela Linha 9-Esmeralda, nos dias 22, 25 e 29 de março, terão a oportunidade de aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. Por meio de uma parceria entre a ViaMobilidade e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), adolescentes a partir de 14 anos vão receber orientações sobre inscrição para processos seletivos de vagas de estágio e programas de jovem aprendiz.

O cadastro dos interessados será destinado ao banco de talentos do CIEE e, posteriormente, a entidade irá direcionar os dados para seus parceiros de empregabilidade. As ações acontecem nas estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal no dia 22 e Primavera-Interlagos nos dias 25 e 29 de março.

A parceria entre a concessionária e a entidade social possibilita que os passageiros tenham uma formação integral ao abrir as portas para o primeiro emprego. O CIEE é uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos.

Serviço – CIEE

Local: Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal

Data: 22 de março

Horário: 11h às 16h

Local: Estação Primavera-Interlagos

Datas: 25 e 29 de março

Horário: 11h às 16h