CIEE promove Maratona de Vagas com 60 mil oportunidades nesta terça-feira, 20

Ao completar seis décadas de existência, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão e empregabilidade jovem da América Latina, convida jovens e adolescentes para a “Maratona de Vagas: 60 anos com 60 mil oportunidades”.

O evento gratuito acontece nesta terça-feira, 20, presencialmente, em diversas localidades do Brasil. O maior volume de oportunidades para estágio e aprendizagem está concentrado em São Paulo, Salvador, Natal, Brasília e Goiânia. Os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing e Comunicação contabilizam o maior número de vagas de estágio.

Em São Paulo, a sede da ONG, localizada no Itaim Bibi, disponibilizará 60 pontos de atendimento e os estudantes poderão aguardar diretamente do Teatro CIEE, situado nas dependências do prédio.

As demais unidades, presentes em 20 estados do País, também contarão com atendimento personalizado. O horário da Maratona de Vagas será entre 09h e 15h e os interessados podem conferir os endereços das unidades na página: https://portal.ciee.org.br/maratona-de-vagas/.

A previsão é, ao longo do dia, realizar mais de 35 mil atendimentos em todo o País. Para Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE, as celebrações estão apenas começando. “A nossa missão, desde o primeiro dia de existência, é, e sempre foi, construir soluções e caminhos que aproximam jovens e adolescentes do mundo do trabalho. Hoje, aos 60 anos, não poderia ser diferente”, conta. O aniversário da instituição pautará uma série de ações ao longo do ano.

Serviço para São Paulo

Local: Sede do CIEE

Endereço: Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi

Horário: 9h até às 15h

CIEE 60 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 6 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.