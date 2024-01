CIEE inicia 2024 com mais de 71 mil vagas de estágio

O Centro de Integração Empresa- Escola- CIEE, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, conta com mais de 71 mil vagas, entre empresas privadas e órgãos públicos. A alta oferta acontece por conta da sazonalidade, período em que muitos contratos de estágio chegam ao fim em virtude da conclusão do curso e/ou efetivação.

As oportunidades estão abertas para estudantes do ensino superior, médio e técnico e não exigem experiência prévia. Os cursos com maior demanda são: Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Tecnologia da Informação, entre outros.

Para aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista, é essencial que o estudante faça um cadastro completo no portal do CIEE, ou acesse o aplicativo “Meu CIEE”. É importante que os dados e números de contato estejam atualizados, para os devidos retornos da empresa e do CIEE.

Os estudantes ainda podem incluir vídeo de apresentação, redação e realizar teste de perfil utilizando ferramentas disponíveis na própria plataforma. Ainda é possível acessar os cursos disponibilizados gratuitamente no CIEE Saber Virtual, plataforma gratuita da instituição filantrópica.

Neste espaço é possível iniciar trilhas de conhecimento que auxiliam nos conhecimentos e habilidades emocionais valorizadas em uma entrevista, além de cursos que ensinam matemática, gramática, Pacote Office e muitos outros.

Para ter informações sobre as vagas basta acessar o link do portal: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/